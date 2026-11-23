Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Російські війська продовжують атакувати залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Наслідки обстрілів зафіксували у 12 областях і Києві. Від вечора 22 листопада внаслідок ударів загинули шестеро людей, ще 32 особи дістали поранення, серед них — дитина.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 23 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Корецький про наслідки російських ударів по Україні

За словами Сергія Корецького, від учорашнього вечора російські війська завдавали ударів по об'єктах залізничної, енергетичної та цивільної інфраструктури в різних регіонах країни.

Зокрема, у Дніпрі під удар потрапила територія залізничного вокзалу. Внаслідок атаки пошкоджені пасажирські вагони, одна людина дістала поранення. Також росіяни атакували залізничну станцію на Житомирщині, а вранці завдали удару по локомотивному депо в Харкові.

На Харківщині під обстрілами опинилися електропідстанції та лінії електропередач. Крім того, у Харкові російський безпілотник влучив у готель. У Лозовій внаслідок ранкових атак поранення дістали 11 людей.

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Трагічні наслідки обстрілів зафіксували й в інших містах. У Запоріжжі російські війська вранці вбили трьох людей, також там пошкоджена лікарня. У Краматорську безпілотник атакував евакуаційний автомобіль, унаслідок чого двоє людей загинули, а ще четверо дістали поранення. У Нікополі після артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджень зазнав професійний ліцей.

Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксували на Київщині, Сумщині, Одещині, Вінниччині та Полтавщині. У Києві уламки російського безпілотника впали на території навчальних закладів.

Загалом, за інформацією прем'єр-міністра, внаслідок атак від учорашнього вечора загинули шестеро людей, ще 32 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Кількість загиблих у Вишгородському районі зросла до 11

Окремо прем'єр повідомив про продовження аварійно-рятувальних робіт на місці вчорашнього російського удару по житловій п'ятиповерхівці у Вишгородському районі Київщини.

За його словами, кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 11 людей. Глава уряду висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Також він подякував воїнам протиповітряної оборони за захист, а рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам, залізничникам та всім, хто ліквідовує наслідки російських атак, — за роботу.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 листопада 2026 року російські війська атакували Запоріжжя, влучивши у будівлю приватної клініки у Вознесенівському районі. Внаслідок удару загинули троє людей, ще одна особа дістала поранення. На третьому поверсі будівлі виникла пожежа, яку вже локалізували, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також ми повідомляли, що у ніч на 23 листопада російські війська атакували Україну 153 безпілотниками, зокрема 60 реактивними "Шахедами". Українська ППО збила та подавила 134 ворожі дрони. Водночас зафіксували влучання на 11 локаціях і падіння уламків на семи.