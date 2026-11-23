Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 23 листопада російська армія атакувала Україну 153 безпілотниками, серед яких було 60 реактивних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знешкодила 134 дрони, проте зафіксовані влучання та падіння уламків безпілотників. Окрім того, у небі залишаються кілька ворожих цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Наслідки атаки та робота протиповітряної оборони

Станом на 08:00 ранку 23 листопада, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила та подавила 134 ворожі безпілотники. Серед знешкоджених апаратів було 42 реактивні "Шахеди", дрони "Гербера", а також безпілотники інших типів.

Статистика збиття 23 листопада. Фото: ПС ЗСУ

Попри роботу захисників неба, на 11 локаціях зафіксували прямі влучання, ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей. Станом на ранок наліт не припинився, оскільки в повітряному просторі України досі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Масована повітряна атака розпочалася ще о 18:00 22 листопада і тривала всю ніч. Противник спрямував на Україну загалом 153 ударні та імітаційні безпілотники. Були застосовані дрони типу Shahed, із яких 60 були реактивними, апарати "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

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Пуски відбувалися одразу з восьми напрямків — із російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, із тимчасово окупованого Донецька, а також із району Гвардійського та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Новини.LIVE повідомляли, що 22 листопада Київщина зазнала масованої атаки російських дронів. О п'ятій ранку безпілотник типу "Шахед" поцілив у житловий будинок у селищі Димер, зруйнувавши під'їзд. З-під уламків вранці, 23 листопада, дістали тіло ще однієї людини, кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Наступного ранку, у понеділок, 23 листопада, уламки ворожих безпілотників упали вже в самому Києві. Їх виявили одразу в трьох місцях у Подільському та Святошинському районах, зокрема на території двох навчальних закладів, але пожежі в жодному випадку не виникло.