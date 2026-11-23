Россия запустила по Украине 60 реактивных дронов: что было сбито
В ночь на 23 ноября российская армия атаковала Украину 153 беспилотником, среди которых было 60 реактивных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила 134 дрона, однако зафиксированы попадания и падение обломков беспилотников. Кроме того, в небе остаются несколько вражеских целей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.
Последствия атаки и работа противовоздушной обороны
По состоянию на 08:00 утра 23 ноября, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавила 134 вражеских беспилотника. Среди уничтоженных аппаратов было 42 реактивных "Шахеда", дроны "Гербера", а также беспилотники других типов.
Несмотря на работу защитников неба, на 11 объектах зафиксированы прямые попадания, еще на семи объектах упали обломки сбитых целей. По состоянию на утро налёт не прекратился, поскольку в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БпЛА.
Массированная воздушная атака началась еще в 18:00 22 ноября и продолжалась всю ночь. Противник направил на Украину в общей сложности 153 ударных и имитационных беспилотника. Были задействованы дроны типа Shahed, из которых 60 были реактивными, аппараты "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Пуски осуществлялись одновременно с восьми направлений — из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, из временно оккупированного Донецка, а также из района Гвардейского и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября Киевская область подверглась массированной атаке российских дронов. В пять утра беспилотник типа «Шахед» поразил жилой дом в поселке Димер, разрушив подъезд. Из-под обломков утром, 23 ноября, извлекли тело еще одного человека, число погибших возросло до 11 человек.
На следующее утро, в понедельник, 23 ноября, обломки вражеских беспилотников упали уже в самом Киеве. Их обнаружили сразу в трёх местах в Подольском и Святошинском районах, в частности на территории двух учебных заведений, но пожара ни в одном случае не возникло.