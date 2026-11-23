Боец мобильно-огневой группы. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 23 ноября российская армия атаковала Украину 153 беспилотником, среди которых было 60 реактивных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила 134 дрона, однако зафиксированы попадания и падение обломков беспилотников. Кроме того, в небе остаются несколько вражеских целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Последствия атаки и работа противовоздушной обороны

По состоянию на 08:00 утра 23 ноября, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавила 134 вражеских беспилотника. Среди уничтоженных аппаратов было 42 реактивных "Шахеда", дроны "Гербера", а также беспилотники других типов.

Статистика сбитых аппаратов 23 ноября. Фото: ВВС ВСУ

Несмотря на работу защитников неба, на 11 объектах зафиксированы прямые попадания, еще на семи объектах упали обломки сбитых целей. По состоянию на утро налёт не прекратился, поскольку в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БпЛА.

Массированная воздушная атака началась еще в 18:00 22 ноября и продолжалась всю ночь. Противник направил на Украину в общей сложности 153 ударных и имитационных беспилотника. Были задействованы дроны типа Shahed, из которых 60 были реактивными, аппараты "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

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Пуски осуществлялись одновременно с восьми направлений — из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, из временно оккупированного Донецка, а также из района Гвардейского и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября Киевская область подверглась массированной атаке российских дронов. В пять утра беспилотник типа «Шахед» поразил жилой дом в поселке Димер, разрушив подъезд. Из-под обломков утром, 23 ноября, извлекли тело еще одного человека, число погибших возросло до 11 человек.

На следующее утро, в понедельник, 23 ноября, обломки вражеских беспилотников упали уже в самом Киеве. Их обнаружили сразу в трёх местах в Подольском и Святошинском районах, в частности на территории двух учебных заведений, но пожара ни в одном случае не возникло.