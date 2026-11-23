Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Российские войска продолжают наносить удары по железнодорожной, энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Последствия обстрелов зафиксированы в 12 областях и Киеве. С вечера 22 ноября в результате ударов погибли шесть человек, еще 32 человека получили ранения, среди них — ребенок.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в понедельник, 23 ноября, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Корецкий о последствиях российских ударов по Украине

По словам Сергея Корецкого, со вчерашнего вечера российские войска наносили удары по объектам железнодорожной, энергетической и гражданской инфраструктуры в различных регионах страны.

В частности, в Днепре под удар попала территория железнодорожного вокзала. В результате атаки повреждены пассажирские вагоны, один человек получил ранение. Также россияне атаковали железнодорожную станцию в Житомирской области, а утром нанесли удар по локомотивному депо в Харькове.

В Харьковской области под обстрелом оказались электроподстанции и линии электропередач. Кроме того, в Харькове российский беспилотник попал в отель. В Лозовой в результате утренних атак ранения получили 11 человек.

Читайте также:

Трагические последствия обстрелов зафиксировали и в других городах. В Запорожье российские войска утром убили трех человек, также там повреждена больница. В Краматорске беспилотник атаковал эвакуационный автомобиль, в результате чего двое человек погибли, а ещё четверо получили ранения. В Никополе после артиллерийского обстрела погиб человек, повреждения получил профессиональный лицей.

Разрушения гражданской инфраструктуры также зафиксированы в Киевской, Сумской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях. В Киеве обломки российского беспилотника упали на территории учебных заведений.

В целом, по информации премьер-министра, в результате атак со вчерашнего вечера погибли шесть человек, ещё 32 получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок.

Число погибших в Вышгородском районе возросло до 11

Отдельно премьер сообщил о продолжении аварийно-спасательных работ на месте вчерашнего российского удара по пятиэтажному жилому дому в Вышгородском районе Киевской области.

По его словам, число погибших в результате этой атаки возросло до 11 человек. Глава правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также он поблагодарил военнослужащих противовоздушной обороны за защиту, а спасателей, медиков, полицейских, энергетиков, железнодорожников и всех, кто ликвидирует последствия российских атак, — за работу.

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября 2026 года российские войска атаковали Запорожье, поразив здание частной клиники в Вознесеновском районе. В результате удара погибли три человека, ещё один получил ранения. На третьем этаже здания возник пожар, который уже локализовали, поисково-спасательные работы продолжаются.

Также мы писали, что в ночь на 23 ноября российские войска атаковали Украину 153 беспилотниками, в том числе 60 реактивными "Шахедами". Украинская ПВО сбила и подавила 134 вражеских дрона. При этом были зафиксированы попадания в 11 местах и падение обломков в семи.