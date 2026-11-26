Пожежа на місці російської атаки. Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська атакували поштове відділення в Донецькій області. Внаслідок удару загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. На місці влучання виникла пожежа, площа якої сягнула 350 квадратних метрів.

Про це повідомили в ДСНС Донеччини, передає Новини.LIVE.

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Російський дрон влучив у поштове відділення

За інформацією рятувальників, атака сталася ввечері 25 листопада в селищі Билбасівка Слов'янської громади. Російський безпілотник поцілив у будівлю поштового відділення, після чого там спалахнула пожежа.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Донеччини

Вогнеборці прибули на місце події та локалізували займання на площі 350 кв. м. Однак повністю ліквідувати пожежу не вдалося.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Донеччини

Через загрозу повторних російських ударів і високу активність ворожих безпілотників рятувальники були змушені призупинити гасіння. Подальші роботи на об'єкті залишаються небезпечними для особового складу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 23 листопада російські війська атакували FPV-дроном автомобіль комісії з єВідновлення у Слов’янську. У момент удару представники міської військової адміністрації працювали у приватному секторі міста, усі вони залишилися живими.

Також у ніч проти 15 листопада росіяни обстріляли Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві чотирнадцятиповерхові житлові будівлі. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів чоловіка.