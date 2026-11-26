На Донеччині російський дрон атакував пошту: є загибла та поранені
Російські війська атакували поштове відділення в Донецькій області. Внаслідок удару загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. На місці влучання виникла пожежа, площа якої сягнула 350 квадратних метрів.
Про це повідомили в ДСНС Донеччини, передає Новини.LIVE.
Російський дрон влучив у поштове відділення
За інформацією рятувальників, атака сталася ввечері 25 листопада в селищі Билбасівка Слов'янської громади. Російський безпілотник поцілив у будівлю поштового відділення, після чого там спалахнула пожежа.
Вогнеборці прибули на місце події та локалізували займання на площі 350 кв. м. Однак повністю ліквідувати пожежу не вдалося.
Через загрозу повторних російських ударів і високу активність ворожих безпілотників рятувальники були змушені призупинити гасіння. Подальші роботи на об'єкті залишаються небезпечними для особового складу.
Як повідомляли Новини.LIVE, 23 листопада російські війська атакували FPV-дроном автомобіль комісії з єВідновлення у Слов’янську. У момент удару представники міської військової адміністрації працювали у приватному секторі міста, усі вони залишилися живими.
Також у ніч проти 15 листопада росіяни обстріляли Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві чотирнадцятиповерхові житлові будівлі. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів чоловіка.