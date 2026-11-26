Президент України Володимир Зеленський та керівник офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/zelenskyy.official/

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, через що в окремих регіонах тривають складні відновлювальні роботи. Водночас українська розвідка фіксує підготовку противника до чергової масштабної атаки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Де найскладніша ситуація з електропостачанням

За словами глави держави, росіяни продовжують завдавати ударів по підстанціях, повітряних лініях електропередачі та мережах постачання електроенергії.

Найскладнішою ситуація залишається у Дніпрі, Дніпровському районі області та Павлограді. Також ремонтні роботи тривають в Одесі та області, на Харківщині, у Конотопі й загалом на Сумщині.

Зеленський зазначив, що до відновлення електропостачання залучені всі необхідні сили. За його словами, резервне обладнання є, а ремонтні бригади працюють цілодобово.

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Росія готує нову масовану атаку

Президент попередив, що Росія завершує підготовку до чергового масованого удару. За даними розвідки, серед потенційних цілей знову будуть енергетична інфраструктура, логістика та об'єкти життєзабезпечення в містах і громадах.

У зв'язку з цим Зеленський очікує на доповідь Міністерства закордонних справ щодо переговорів із партнерами про постачання засобів протиповітряної оборони.

"Перехоплювачі для "петріотів" та "насамсів" — це ключове завдання", — наголосив глава держави.

Зеленський повідомив про ситуацію на фронті та нові санкції

Окремо президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на передовій. Особливу увагу приділили Костянтинівці на Донеччині та навколишнім населеним пунктам.

За словами Зеленського, для українських військових, які обороняють цей напрямок, визначили спеціальні завдання, які мають бути повністю виконані.

Також Україна готує нові санкційні рішення проти російських підприємств і фізичних осіб, причетних до виробництва балістичних ракет. Ці кроки планують узгоджувати з міжнародними партнерами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про наслідки нічної російської атаки на Київ і сім областей України. Під ударами опинилися об’єкти водопостачання, теплові мережі, житлові будинки та торговельні центри. Зокрема, на Дніпропетровщині неодноразово атакували об’єкти водоканалу, у Запоріжжі пошкодили тепломережі, а в Харкові безпілотник влучив у багатоповерхівку.

Також на Донеччині російський безпілотник влучив у поштове відділення в Билбасівці Слов’янської громади. Унаслідок удару загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Після атаки виникла пожежа площею 350 квадратних метрів, однак рятувальникам довелося призупинити її гасіння через загрозу повторних ударів і активність російських дронів.