Спасатели устраняют последствия атаки РФ в Полтавской области. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате атаки пострадал один человек. В настоящее время уточняются обстоятельства попадания и точное количество пострадавших.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, пишет Новини.LIVE.

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Что известно об атаке РФ на энергообъект в Полтавском районе

Сегодня, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Полтавскую область. Местные жители слышали мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что в Полтавском районе зафиксирован удар российского беспилотника по объекту энергетики. По предварительной информации, в результате удара пострадал один человек.

Виталий Дякивнич сообщил, что данные о последствиях атаки в настоящее время уточняются. Информации о других повреждениях или пострадавших пока нет.

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 25 ноября, российские войска обстреляли Малинскую громаду в Житомирской области, в результате чего один человек погиб, ещё пятеро пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены здания и грузовики. Во время спасательных работ сотрудники ГСЧС извлекли водителя из горящей кабины грузовика, а ликвидацию последствий атаки затрудняли длительные воздушные тревоги.

Также мы писали, что 25 ноября российские войска массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате удара станция прекратила выработку электроэнергии, а ее оборудование получило существенные повреждения. В компании отметили, что это уже третья массированная атака на её ТЭС в течение ноября.