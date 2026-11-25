Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщині. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

У середу, 25 листопада, російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Полтавщині. Внаслідок атаки постраждала людина. Наразі обставини влучання та точна кількість травмованих уточнюються.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку РФ на енергооб'єкт у Полтавському районі

Сьогодні, 25 листопада, російські війська вкотре атакували Полтавщину. Місцеві жителі чули потужні вибухи.

Згодом стало відомом, що у Полтавському районі зафіксували влучання російського безпілотника по об'єкту енергетики. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмувалася одна людина.

Віталій Дяківнич повідомив, що дані про наслідки атаки наразі уточнюються. Інформації про інші пошкодження чи постраждалих наразі немає.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у середу, 25 листопада, російські війська обстріляли Малинську громаду на Житомирщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Через удари виникли пожежі, пошкоджено будівлі та вантажівки. Під час рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли водія з палаючої кабіни вантажівки, а ліквідацію наслідків атаки ускладнювали тривалі повітряні тривоги.

Також ми писали, що 25 листопада російські війська масовано атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок удару станція припинила виробництво електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень. У компанії зазначили, що це вже третя масована атака на її ТЕС протягом листопада.