Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

У середу, 25 листопада, російські війська завдали ударів по Малинській громаді Житомирської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Через обстріли виникли масштабні пожежі, зазнали пошкоджень будівлі та вантажні автомобілі.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

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Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки російських ударів по Житомирщині

За інформацією рятувальників, після обстрілів виникли пожежі на кількох локаціях.

Вогонь охопив об'єкти, пошкоджені внаслідок російської атаки. Також зафіксовано руйнування будівель різного призначення та пошкодження вантажних автомобілів.

Під час проведення рятувальних робіт співробітникам ДСНС вдалося врятувати водія, який перебував у палаючій кабіні вантажівки.

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Зазначимо, що у відомстві не уточнили стан врятованого чоловіка та характер травм інших постраждалих.

У ДСНС зазначили, що ліквідацію наслідків російських ударів ускладнювали тривалі повітряні тривоги.

Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося періодично зупиняти роботи та переходити в безпечні місця.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 25 листопада російські війська здійснили масовану атаку на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок удару станція повністю припинила виробництво електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що 24 листопада заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа закликав Україну та Росію припинити удари по енергетичній інфраструктурі.