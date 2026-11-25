В Житомирской области погиб человек в результате российских обстрелов
В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удары по Малинской общине Житомирской области, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали. Из-за обстрелов возникли масштабные пожары, получили повреждения здания и грузовые автомобили.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.
Последствия российских ударов по Житомирской области
По информации спасателей, после обстрелов возникли пожары в нескольких местах.
Огонь охватил объекты, поврежденные в результате российской атаки. Также зафиксированы разрушения зданий различного назначения и повреждения грузовых автомобилей.
Во время проведения спасательных работ сотрудникам ГСЧС удалось спасти водителя, который находился в горящей кабине грузовика.
Отметим, что в ведомстве не уточнили состояние спасенного мужчины и характер травм других пострадавших.
В ГСЧС отметили, что ликвидацию последствий российских ударов осложняли продолжительные воздушные тревоги.
Из-за угрозы повторных атак спасателям приходилось периодически останавливать работы и переходить в безопасные места.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате удара станция полностью прекратила производство электроэнергии.
Также Новини.LIVE писали, что 24 ноября заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа призвал Украину и Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре.