Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удары по Малинской общине Житомирской области, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали. Из-за обстрелов возникли масштабные пожары, получили повреждения здания и грузовые автомобили.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

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Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Последствия российских ударов по Житомирской области

По информации спасателей, после обстрелов возникли пожары в нескольких местах.

Огонь охватил объекты, поврежденные в результате российской атаки. Также зафиксированы разрушения зданий различного назначения и повреждения грузовых автомобилей.

Во время проведения спасательных работ сотрудникам ГСЧС удалось спасти водителя, который находился в горящей кабине грузовика.

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Отметим, что в ведомстве не уточнили состояние спасенного мужчины и характер травм других пострадавших.

В ГСЧС отметили, что ликвидацию последствий российских ударов осложняли продолжительные воздушные тревоги.

Из-за угрозы повторных атак спасателям приходилось периодически останавливать работы и переходить в безопасные места.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате удара станция полностью прекратила производство электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что 24 ноября заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа призвал Украину и Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре.