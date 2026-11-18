Бізнесмен Ігор Коломойський. Фото: кадр з відео

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський під час засідання Вищого антикорупційного суду у середу, 18 листопада, порівняв наслідки ударів по київських мостах та результативної української атаки на Кримський міст. На думку бізнесмена, незаконна споруда росіян зрештою остаточно обвалиться, а Азовське море перетвориться на озеро.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Азовське море стане озером: прогноз Коломойського про Кримський міст

У середу, 18 листопада, під час засідання у Вищому антикорупційному суді колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський прокоментував ворожі обстріли Північного та Південного мостів у Києві, зіставивши їх із результативною українською атакою на Кримський міст.

Бізнесмен звернув увагу на швидкість відновлення руху в українській столиці та висловив переконання, що пошкоджений міст окупантів відновити не вдасться.

"У нас до вечора відкрили, а Кримський уже навряд чи відкриють", — зазначив Ігор Коломойський.

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За прогнозом ексвласника ПриватБанку, у майбутньому впаде також інша арка Кримського мосту. Після цього, як вважає Коломойський, споруда стане повністю непридатною для експлуатації, а "Азовське море стане озером".

Окремо Ігор Коломойський висловився про якість будівництва мостів. Мовляв, столичні мости будувалися за іншою технологією, тому й здатні вистояти.

"Азовське море стане озером. Тільки риба може мігрувати. Ось що значить, київські мости будували при більшовиках, а цей побудували Ротенберги. Сучасне будівництво", — висловився Коломойський.

Цю заяву Ігор Коломойський зробив 18 листопада у Вищому антикорупційному суді, де продовжується підготовче засідання у справі № 991/10098/26. На попереднє слухання, що відбувалося 9 листопада, бізнесмена вдруге поспіль не привезли до зали суду.

Тоді конвой обґрунтував відмову ймовірною загрозою для життя та здоров'я фігуранта й ініціював дистанційний або закритий формат розгляду, однак проти такого варіанту виступили як сторона обвинувачення, так і захист.

У межах цього провадження НАБУ та САП інкримінують колишньому власнику ПриватБанку та ще п'ятьом особам заволодіння коштами фінансової установи. Слідство вважає, що у 2015 році банк змусили переказати понад 9,2 млрд грн підконтрольній офшорній структурі під виглядом викупу власних облігацій за штучно завищеною вартістю.

За інформацією детективів НАБУ, понад 446 млн грн із цих коштів у підсумку опинилися на особистому рахунку Ігоря Коломойського, після чого їх спрямували до статутного капіталу банку.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти вівторка, 17 листопада, поблизу Керчі пролунала серія гучних вибухів. Кримський міст, який росіяни використовують для військового постачання півострова, потрапив під новий удар. Моніторингові канали зафіксували щонайменше 15 влучань, а окупанти змушені були перекрити рух переправою.

Згодом СБУ спільно із Силами оборони підтвердила атаку й оприлюднила відео її наслідків. Зараз повністю обвалилася одна з металевих арок разом з автомобільним прольотом під нею, також попередньо зазнала пошкоджень залізнична гілка незаконної споруди.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, цей удар став уже сьомим етапом багатотижневої операції, яку СБУ готувала та координувала разом із Генштабом ЗСУ. Того ж дня, 17 листопада, очільник Міноборони Євгеній Хмара підсумував результати ураження, зауваживши, що це лише початок.