Бизнесмен Игорь Коломойский. Фото: кадр из видео

Бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский во время заседания Высшего антикоррупционного суда в среду, 18 ноября, сравнил последствия ударов по киевским мостам и результативную украинскую атаку на Крымский мост. По мнению бизнесмена, незаконное сооружение россиян в конечном итоге окончательно обрушится, а Азовское море превратится в озеро.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Азовское море станет озером: прогноз Коломойского о Крымском мосте

В среду, 18 ноября, во время заседания в Высшем антикоррупционном суде бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал вражеские обстрелы Северного и Южного мостов в Киеве, сопоставив их с результативной украинской атакой на Крымский мост.

Бизнесмен обратил внимание на скорость восстановления движения в украинской столице и выразил убеждение, что поврежденный мост оккупантов восстановить не удастся.

"У нас к вечеру открыли, а Крымский уже вряд ли откроют", — отметил Игорь Коломойский.

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По прогнозу бывшего владельца ПриватБанка, в будущем обрушится и другая арка Крымского моста. После этого, как считает Коломойский, сооружение станет полностью непригодным для эксплуатации, а «Азовское море превратится в озеро».

Отдельно Игорь Коломойский высказался о качестве строительства мостов. Мол, столичные мосты строились по другой технологии, поэтому и способны устоять.

"Азовское море станет озером. Только рыба сможет мигрировать. Вот что значит: киевские мосты строили при большевиках, а этот построили Ротенберги. Современное строительство", — заявил Коломойский.

Это заявление Игорь Коломойский сделал 18 ноября в Высшем антикоррупционном суде, где продолжается подготовительное заседание по делу № 991/10098/26. На предварительное слушание, которое состоялось 9 ноября, бизнесмена во второй раз подряд не привезли в зал суда.

Тогда конвой обосновал отказ предполагаемой угрозой для жизни и здоровья фигуранта и инициировал дистанционный или закрытый формат рассмотрения, однако против такого варианта выступили как сторона обвинения, так и защита.

В рамках данного производства НАБУ и САП инкриминируют бывшему владельцу "ПриватБанка" и еще пяти лицам завладение средствами финансового учреждения. Следствие считает, что в 2015 году банк заставили перечислить более 9,2 млрд грн подконтрольной офшорной структуре под видом выкупа собственных облигаций по искусственно завышенной стоимости.

По информации детективов НАБУ, более 446 млн грн из этих средств в итоге оказались на личном счете Игоря Коломойского, после чего их направили в уставный капитал банка.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на вторник, 17 ноября, вблизи Керчи раздалась серия громких взрывов. Крымский мост, который россияне используют для военных поставок на полуостров, подвергся новому удару. Мониторинговые каналы зафиксировали не менее 15 попаданий, а оккупанты были вынуждены перекрыть движение по переправе.

Впоследствии СБУ совместно с Силами обороны подтвердила атаку и обнародовала видео её последствий. Сейчас полностью обрушилась одна из металлических арок вместе с автомобильным пролётом под ней, также, по предварительным данным, повреждена железнодорожная ветка незаконного сооружения.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, этот удар стал уже седьмым этапом многонедельной операции, которую СБУ готовила и координировала совместно с Генштабом ВСУ. В тот же день, 17 ноября, глава Минобороны Евгений Хмара подвел итоги удара, отметив, что это лишь начало.