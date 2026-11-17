Палає Кримський міст. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав повторної атаки, під час якої в районі тимчасово окупованої Керчі пролунала серія потужних вибухів. Українські моніторингові канали повідомляють щонайменше про 15 ударів по переправі, а на оприлюднених відео видно можливе руйнування однієї з її арок. Окупаційна влада призупинила рух транспорту мостом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та росЗМІ.

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Повторна атака на Кримський міст 17 листопада

Про другу атаку на переправу за добу стало відомо після опівночі 17 листопада. О 00:38 гауляйтер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив про новий удар по Кримському мосту та заявив про призупинення руху транспорту.

Також він закликав мешканців і гостей півострова утриматися від поїздок у напрямку переправи та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Скриншот повідомлення Геращенка/Telegram

У Мінтрансі Росії заявили, що наразі автомобільний і залізничний рух Кримським мостом неможливий. Там закликали не вирушати у напрямку переправи.

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За даними моніторингових каналів, протягом вечора по мосту завдали щонайменше 15 ударів. За їхньою інформацією, атаку здійснювали з різних напрямків.

У районі тимчасово окупованої Керчі було чути численні вибухи. Російська протиповітряна оборона намагалася відбивати атаку, зокрема повідомлялося про ймовірне збиття безпілотника. Водночас російські пабліки писали про велику кількість повітряних цілей, які рухалися в напрямку Кримського мосту.

Наслідки удару по Кримському мосту/Exilenova+

Згодом підписники "Кримського вітру" повідомили про потужні вибухи безпосередньо в районі переправи та оголошення ракетної небезпеки. За їхніми словами, вибухові хвилі були настільки сильними, що в деяких будинках Керчі повилітали вікна.

Близько 03:00 моніторингові канали повідомили про ракетну атаку на Кримський міст.

Скриншот повідомлення Exilenova+/Telegram

Що відомо про руйнування Кримського мосту

Перші кадри ураження однієї з арок переправи OSINT-аналітики Exilenova+ оприлюднили о 01:05. Згодом з'явилися нові відеоматеріали, які дали змогу детальніше оцінити можливі наслідки нічної атаки.

О 07:13 Telegram-канал Exilenova+ опублікував ранкове відео Кримського мосту. Аналітики припустили, що одна з арок автомобільної частини переправи опинилася у воді, оскільки над мостом її вже не було видно.

О 07:40 з'явилися детальніші кадри уражень. За повідомленням моніторингового каналу, одна з арок Кримського мосту дійсно зруйнована. Ще одне відео пошкодженої частини переправи опублікували о 07:44.

О 08:20 Telegram-канал Антона Геращенка оприлюднив відео, яке представили як кадри удару ракетою FP-5 "Фламінго" по Кримському мосту.

Що відомо про попередню атаку на Кримський міст

Новини.LIVE писали, що 16 листопада 2026 року окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту та тимчасове обмеження руху транспорту орієнтовно до середини дня. У Керчі розгорнули оперативний штаб для ліквідації наслідків, а фахівці почали перевіряти стан однієї з арок судноплавного прольоту. За повідомленнями телеграм-каналу "Кримський вітер", удар по ній міг статися о 5:38, також через атаку зупинили рух поїздів.

Новини.LIVE інформували, що військовослужбовець Іван Киричевський заявив, що незаконно збудований Кримський міст рано чи пізно демонтують. Він наголосив, що загроза для мостів має стосуватися не лише України, а й Росії. Також експерт звернув увагу на суперечливі заяви російської пропаганди щодо ефективності багатошарової системи ППО, яка захищає переправу.