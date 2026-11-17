Наслідки удару по Кримському мосту. Ілюстративне фото: ua.krymr.com

Кримський міст залишається важливим об'єктом для Росії з ідеологічної та військової точок зору. Повідомлення про його пошкодження знову порушили питання ефективності російської протиповітряної оборони. Військовослужбовець Іван Киричевський вважає, що незаконну споруду рано чи пізно демонтують.

Про це військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Що відомо про атаку на Кримський міст

Під час розмови ведуча зазначила, що нібито українські дрони атакували Кримський міст — принаймні про це заявляла окупаційна влада Криму. Російські пропагандистські ЗМІ писали, що внаслідок удару бойової частини нібито відхилилася арка мосту. Також у соціальних мережах публікували відповідні фотографії, а місцеві жителі рано-вранці повідомляли про вибухи та прольоти безпілотників.

За словами ведучої, рух транспорту мостом між Кримом і портом Кавказ обмежували. Працювало поромне сполучення, а вранці в заторі застрягли близько двох тисяч автомобілів.

Ведуча наголосила, що Кримський міст є сакральним об'єктом для Російської Федерації, та запитала експерта, наскільки важливо завдавати по ньому ударів з ідеологічної та військової точок зору.

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Киричевський зауважив, що поки зарано робити висновки про значення конкретного епізоду. За його словами, якщо ця історія матиме продовження, тоді можна буде оцінити її наслідки. Водночас експерт наголосив, що загроза для мостів має стосуватися не лише України, а й Росії.

Що військовий сказав про майбутнє Кримського мосту

Киричевський заявив, що незаконно збудовану споруду рано чи пізно демонтують. На його думку, це має статися незалежно від того, які саме наслідки матиме нинішній епізод.

"Тому, я думаю, що незалежно від того, що там відбулося, що показалось росіянам, що не показалось, справді рано чи пізно ця споруда буде демонтована", — сказав військовослужбовець.

Також експерт згадав історичну паралель із мостом, який німецькі нацисти будували в Криму під час окупації у 1944 році. За його словами, та споруда зникла під дією природних сил. Киричевський припустив, що щось подібне колись може статися і з Кримським мостом, однак уточнив, що це його особисте припущення, а не позиція конкретного підрозділу.

"Я думаю, з Кримським мостом колись можуть трапитись різні природні сили, але це, знаєте, лише моє суб'єктивне припущення", — додав він.

Що Киричевський сказав про російську ППО

Окремо ведуча звернула увагу на те, що Кримський міст, за заявами росіян, має щільний багатошаровий захист протиповітряної оборони. Вона запитала експерта, чи свідчать повідомлення про ймовірну атаку про помилки в роботі російської ППО.

У відповідь Киричевський зазначив, що російська сторона неодноразово заявляла про особливий захист мосту. Водночас він звернув увагу на суперечливість російської пропаганди: там або стверджують, що все працює добре, або починають шукати винних у невдачах.

Описуючи реакцію російських пропагандистів на такі ситуації, експерт зазначив:

"Їх, знаєте, як послухаєш, в російських пропагандистів є два модуса. Або в них все абсолютно добре, або все абсолютно погано".

За словами Киричевського, у таких випадках росіяни починають з'ясовувати, хто збив їхні вертольоти та чому певні елементи системи не спрацювали.

Новини.LIVE інформували, що 16 листопада окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту та повідомила про тимчасове обмеження руху транспорту. За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", удар по одній з арок судноплавного прольоту стався о 5:38, а фахівці перевіряли її стан. Також повідомлялося про зупинку руху поїздів через міст.

Новини.LIVE писали, що росіяни намагаються посилити захист Кримського мосту та інших важливих військових і логістичних об'єктів на півострові. Водночас у Криму виникають перебої з електропостачанням, які ускладнюють роботу військової інфраструктури окупантів. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських військових цілях, зокрема системах ППО, однак частину операцій не розголошують із міркувань безпеки.