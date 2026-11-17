Последствия удара по Крымскому мосту. Иллюстративное фото: ua.krymr.com

Крымский мост остается важным объектом для России с идеологической и военной точек зрения. Сообщения о его повреждении вновь подняли вопрос об эффективности российской противовоздушной обороны. Военнослужащий Иван Киричевский считает, что незаконное сооружение рано или поздно демонтируют.

Об этом военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский рассказал в интервью ведущей Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Реклама

Что известно об атаке на Крымский мост

В ходе беседы ведущая отметила, что якобы украинские дроны атаковали Крымский мост — по крайней мере, об этом заявляли оккупационные власти Крыма. Российские пропагандистские СМИ писали, что в результате удара боевой части якобы отклонилась арка моста. Также в социальных сетях публиковались соответствующие фотографии, а местные жители ранним утром сообщали о взрывах и пролетах беспилотников.

По словам ведущей, движение транспорта по мосту между Крымом и портом Кавказ было ограничено. Работал паромный перевоз, а утром в пробке застряли около двух тысяч автомобилей.

Ведущая подчеркнула, что Крымский мост является сакральным объектом для Российской Федерации, и спросила эксперта, насколько важно наносить по нему удары с идеологической и военной точек зрения.

Читайте также:

Киричевский отметил, что пока рано делать выводы о значении конкретного эпизода. По его словам, если эта история будет иметь продолжение, тогда можно будет оценить её последствия. В то же время эксперт подчеркнул, что угроза для мостов должна касаться не только Украины, но и России.

Что военный сказал о будущем Крымского моста

Киричевский заявил, что незаконно построенное сооружение рано или поздно демонтируют. По его мнению, это должно произойти независимо от того, какие именно последствия будет иметь нынешний эпизод.

"Поэтому я думаю, что независимо от того, что там произошло, что показалось россиянам, а что нет, рано или поздно это сооружение будет демонтировано", — сказал военнослужащий.

Также эксперт привёл историческую параллель с мостом, который немецкие нацисты строили в Крыму во время оккупации в 1944 году. По его словам, то сооружение исчезло под воздействием стихийных сил. Киричевский предположил, что нечто подобное когда-нибудь может произойти и с Крымским мостом, однако уточнил, что это его личное предположение, а не позиция конкретного подразделения.

"Я думаю, с Крымским мостом когда-нибудь могут произойти различные природные явления, но это, знаете, лишь мое субъективное предположение", — добавил он.

Что Киричевский сказал о российской ПВО

Отдельно ведущая обратила внимание на то, что Крымский мост, по заявлениям россиян, имеет плотную многослойную защиту противовоздушной обороны. Она спросила эксперта, свидетельствуют ли сообщения о вероятной атаке об ошибках в работе российской ПВО.

В ответ Киричевский отметил, что российская сторона неоднократно заявляла об особой защите моста. В то же время он обратил внимание на противоречивость российской пропаганды: там либо утверждают, что всё работает хорошо, либо начинают искать виновных в неудачах.

Описывая реакцию российских пропагандистов на такие ситуации, эксперт отметил:

"Знаете, если их послушать, у российских пропагандистов есть два режима. Либо у них все абсолютно хорошо, либо все абсолютно плохо".

По словам Киричевского, в таких случаях россияне начинают выяснять, кто сбил их вертолеты и почему определенные элементы системы не сработали.

Новини.LIVE сообщали, что 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту и сообщили о временном ограничении движения транспорта. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", удар по одной из арок судоходного пролета произошел в 5:38, а специалисты проверяли ее состояние. Также сообщалось об остановке движения поездов через мост.

Новини.LIVE писали, что россияне пытаются усилить защиту Крымского моста и других важных военных и логистических объектов на полуострове. В то же время в Крыму возникают перебои с электроснабжением, которые затрудняют работу военной инфраструктуры оккупантов. Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским военным целям, в частности по системам ПВО, однако часть операций не разглашается из соображений безопасности.