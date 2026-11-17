Горит Крымский мост. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке, в ходе которой в районе временно оккупированной Керчи раздалась серия мощных взрывов. Украинские мониторинговые каналы сообщают как минимум о 15 ударах по переправе, а на обнародованных видеозаписях видно возможное разрушение одной из её арок. Оккупационные власти приостановили движение транспорта по мосту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и российские СМИ.

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Повторная атака на Крымский мост 17 ноября

О второй атаке на переправу за сутки стало известно после полуночи 17 ноября. В 00:38 гауляйтер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил о новом ударе по Крымскому мосту и заявил о приостановке движения транспорта.

Также он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Скриншот сообщения Геращенко/Telegram

В Минтрансе России заявили, что в настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту невозможно. Там призвали не выезжать в направлении переправы.

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По данным мониторинговых каналов, в течение вечера по мосту нанесли не менее 15 ударов. По их информации, атака осуществлялась с разных направлений.

В районе временно оккупированной Керчи были слышны многочисленные взрывы. Российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку, в частности сообщалось о вероятном сбивании беспилотника. В то же время российские паблики писали о большом количестве воздушных целей, которые двигались в направлении Крымского моста.

Последствия удара по Крымскому мосту/Exilenova+

Впоследствии подписчики "Крымского ветра" сообщили о мощных взрывах непосредственно в районе переправы и объявлении ракетной опасности. По их словам, взрывные волны были настолько сильными, что в некоторых домах Керчи вылетели окна.

Около 03:00 мониторинговые каналы сообщили о ракетной атаке на Крымский мост.

Скриншот сообщения Exilenova+/Telegram

Что известно о разрушении Крымского моста

Первые кадры повреждения одной из арок переправы OSINT-аналитики Exilenova+ обнародовали в 01:05. Впоследствии появились новые видеоматериалы, которые позволили более подробно оценить возможные последствия ночной атаки.

В 07:13 Telegram-канал Exilenova+ опубликовал утреннее видео Крымского моста. Аналитики предположили, что одна из арок автомобильной части моста оказалась в воде, поскольку над мостом её уже не было видно.

В 07:40 появились более подробные кадры повреждений. По сообщению мониторингового канала, одна из арок Крымского моста действительно разрушена. Еще одно видео поврежденной части переправы опубликовали в 07:44.

В 08:20 Telegram-канал Антона Геращенко обнародовал видео, которое представили как кадры удара ракетой FP-5 "Фламинго" по Крымскому мосту.

Что известно о предыдущей атаке на Крымский мост

Новини.LIVE сообщали, что 16 ноября 2026 года оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту и временном ограничении движения транспорта ориентировочно до середины дня. В Керчи развернули оперативный штаб для ликвидации последствий, а специалисты начали проверять состояние одной из арок судоходного пролета. По сообщениям Telegram-канала "Крымский ветер", удар по ней мог произойти в 5:38, также из-за атаки остановили движение поездов.

Новини.LIVE писали, что военнослужащий Иван Киричевский заявил, что незаконно построенный Крымский мост рано или поздно демонтируют. Он подчеркнул, что угроза для мостов должна касаться не только Украины, но и России. Также эксперт обратил внимание на противоречивые заявления российской пропаганды относительно эффективности многослойной системы ПВО, защищающей переправу.