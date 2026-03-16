Кая Каллас назвала ризики від рішення США щодо російської нафти
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала небезпечним прецедентом рішення США послабити нафтові санкції проти Росії. На її думку, такий крок працює в інтересах Кремля, адже дає Москві більше грошей на продовження війни проти України.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення кореспондентки "Європейської правди".
У Брюсселі Кая Каллас різко відреагувала на рішення Вашингтона послабити частину нафтових обмежень проти Росії. Висока представниця ЄС із закордонних справ заявила, що такий підхід є небезпечним, оскільки зараз, навпаки, потрібно скорочувати ресурси, з яких РФ фінансує війну.
"Послаблення санкцій щодо нафти, щодо Росії з боку США є небезпечним прецедентом, оскільки зараз нам потрібно, щоб вони мали менше грошей на ведення війни, а не більше", — заявила Каллас.
Окремо вона наголосила, що події на Близькому Сході не мають витіснити українське питання з європейського порядку денного. За словами Каллас, саме тиск на Росію має залишатися однією з центральних тем для Євросоюзу.
За даними Reuters, послаблення санкцій діятиме до 11 квітня і стосується нафти, завантаженої не пізніше 12 березня. У Європі це рішення вже викликало критику, оскільки там побоюються, що навіть тимчасове пом'якшення послаблює санкційний тиск на Москву і дає Росії додаткові доходи.
Окремо Дональд Трамп висловився, чи поновлять нафтові санкції проти Росії, якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується.
