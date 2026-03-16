Кая Каллас назвала ризики від рішення США щодо російської нафти

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Omar Havana

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала небезпечним прецедентом рішення США послабити нафтові санкції проти Росії. На її думку, такий крок працює в інтересах Кремля, адже дає Москві більше грошей на продовження війни проти України.

У Брюсселі Кая Каллас різко відреагувала на рішення Вашингтона послабити частину нафтових обмежень проти Росії. Висока представниця ЄС із закордонних справ заявила, що такий підхід є небезпечним, оскільки зараз, навпаки, потрібно скорочувати ресурси, з яких РФ фінансує війну.

"Послаблення санкцій щодо нафти, щодо Росії з боку США є небезпечним прецедентом, оскільки зараз нам потрібно, щоб вони мали менше грошей на ведення війни, а не більше", — заявила Каллас.

Окремо вона наголосила, що події на Близькому Сході не мають витіснити українське питання з європейського порядку денного. За словами Каллас, саме тиск на Росію має залишатися однією з центральних тем для Євросоюзу.

За даними Reuters, послаблення санкцій діятиме до 11 квітня і стосується нафти, завантаженої не пізніше 12 березня. У Європі це рішення вже викликало критику, оскільки там побоюються, що навіть тимчасове пом'якшення послаблює санкційний тиск на Москву і дає Росії додаткові доходи.

Окремо Дональд Трамп висловився, чи поновлять нафтові санкції проти Росії, якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується.