Україна
Кая Каллас назвала риски от решения США по российской нефти

Кая Каллас назвала риски от решения США по российской нефти

Дата публикации 16 марта 2026 11:10
Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Omar Havana

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала опасным прецедентом решение США ослабить нефтяные санкции против России. По ее мнению, такой шаг работает в интересах Кремля, ведь дает Москве больше денег на продолжение войны против Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение корреспондента "Европейской правды".

Реклама
Читайте также:

Кайя Каллас раскритиковала решение США отменить санкции

В Брюсселе Кая Каллас резко отреагировала на решение Вашингтона ослабить часть нефтяных ограничений против России. Высокая представительница ЕС по иностранным делам заявила, что такой подход является опасным, поскольку сейчас, наоборот, нужно сокращать ресурсы, из которых РФ финансирует войну.

"Ослабление санкций в отношении нефти, в отношении России со стороны США является опасным прецедентом, поскольку сейчас нам нужно, чтобы они имели меньше денег на ведение войны, а не больше", — заявила Каллас.

Отдельно она подчеркнула, что события на Ближнем Востоке не должны вытеснить украинский вопрос с европейской повестки дня. По словам Каллас, именно давление на Россию должно оставаться одной из центральных тем для Евросоюза.

По данным Reuters, ослабление санкций будет действовать до 11 апреля и касается нефти, загруженной не позднее 12 марта. В Европе это решение уже вызвало критику, поскольку там опасаются, что даже временное смягчение ослабляет санкционное давление на Москву и дает России дополнительные доходы.

Отдельно Дональд Трамп высказался, возобновят ли нефтяные санкции против России, если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется.

санкции против России США нефть Кайя Каллас
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

