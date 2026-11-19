Президент РФ Володимир Путін. Фото ілюстративне: росЗМІ

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі провела коротку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту АТЕС у Китаї. Сторони обговорили затримання японського журналіста та ситуацію з активами Japan Tobacco. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав із 2019 року. Вона відбулася на тлі напружених відносин між країнами.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на японський телеканал Fuji News Network (FNN).

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Про що говорили Такаїчі та Путін

Розмова тривала близько 30 хвилин і відбулася після офіційної вечері учасників саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Попередня особиста зустріч керівників Японії та Росії відбулася у 2019 році, коли японський уряд очолював Сіндзо Абе. Під час спілкування Такаїчі порушила два питання, які викликають невдоволення японської сторони. Перше стосується затримання громадянина Японії на російській території, друге — передачі російській компанії управління місцевими підприємствами Japan Tobacco.

За інформацією японського Міністерства закордонних справ, прем’єрка передала Путіну позицію Токіо щодо обох ситуацій.

Затримання японського журналіста

Однією з головних тем розмови стало затримання кореспондента газети Hokkaido Shimbun Юкі Імаї. Російська Федеральна служба безпеки затримала його 13 жовтня на Сахаліні за підозрою у шпигунстві. Пізніше журналіста перевезли до Москви. Японська влада домагається якнайшвидшого звільнення свого громадянина. Питання його затримання Такаїчі особисто порушила під час розмови з російським президентом.

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Що сталося з активами Japan Tobacco

Ще однією причиною напруження стало рішення Москви щодо японської тютюнової компанії Japan Tobacco (JT). 5 листопада Володимир Путін підписав указ про передачу її російських активів під тимчасове управління компанії Industrial Assets. Рішення торкнулося чотирьох виробничих підприємств Japan Tobacco у Росії. Таким чином російська сторона отримала контроль над місцевим бізнесом японської компанії.

Токіо виступило проти такого кроку та вимагає переглянути рішення. Під час зустрічі з Путіним японська прем’єрка також донесла позицію своєї країни щодо цього питання.

Чому відносини Японії та Росії погіршилися

Відносини між Токіо та Москвою значно погіршилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Японія приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, а російська влада неодноразово критикувала дії японського уряду.

Крім того, між країнами залишається територіальна суперечка щодо південних Курильських островів. Японія називає їх Північними територіями та продовжує заявляти про свої права на них. Росія контролює ці острови після Другої світової війни.

За підсумками розмови Такаїчі та Путін домовилися підтримувати контакти на різних рівнях. Водночас про конкретні домовленості щодо звільнення журналіста або повернення японській компанії контролю над її активами не повідомлялося.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін не проводитимуть повноформатних двосторонніх переговорів на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені. При цьому політики ще можуть коротко поспілкуватися 19 листопада, а тристороння зустріч за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна триватиме не більше години.

Також Новини.LIVE писали, що у середу, 18 листопада, очільник Кремля Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. Під час зустрічі сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, торгівлю та міжнародну ситуацію. Також заплановані переговори за участю Президента США Дональда Трампа.