Президент РФ Владимир Путин. Фото иллюстративное: российские СМИ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи провела краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита АТЭС в Китае. Стороны обсудили задержание японского журналиста и ситуацию с активами Japan Tobacco. Это первая личная встреча лидеров двух государств с 2019 года. Она состоялась на фоне напряженных отношений между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на японский телеканал Fuji News Network (FNN).

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О чем говорили Такаичи и Путин

Беседа длилась около 30 минут и состоялась после официального ужина участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Предыдущая личная встреча лидеров Японии и России состоялась в 2019 году, когда японское правительство возглавлял Синдзо Абэ. В ходе беседы Такаичи подняла два вопроса, вызывающих недовольство японской стороны. Первый касается задержания гражданина Японии на российской территории, второй — передачи российской компании управления местными предприятиями Japan Tobacco.

По информации японского Министерства иностранных дел, премьер-министр донесла Путину позицию Токио по обоим вопросам.

Задержание японского журналиста

Одной из главных тем разговора стало задержание корреспондента газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи. Российская Федеральная служба безопасности задержала его 13 октября на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже журналиста перевезли в Москву. Японские власти добиваются скорейшего освобождения своего гражданина. Вопрос о его задержании Такаичи лично подняла во время беседы с российским президентом.

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Что произошло с активами Japan Tobacco

Еще одной причиной напряженности стало решение Москвы в отношении японской табачной компании Japan Tobacco (JT). 5 ноября Владимир Путин подписал указ о передаче ее российских активов под временное управление компании Industrial Assets. Решение коснулось четырёх производственных предприятий Japan Tobacco в России. Таким образом, российская сторона получила контроль над местным бизнесом японской компании.

Токио выступило против такого шага и требует пересмотреть решение. Во время встречи с Путиным японский премьер также изложила позицию своей страны по этому вопросу.

Почему отношения между Японией и Россией ухудшились

Отношения между Токио и Москвой значительно ухудшились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Япония присоединилась к международным санкциям против РФ, а российские власти неоднократно критиковали действия японского правительства.

Кроме того, между странами сохраняется территориальный спор по поводу южных Курильских островов. Япония называет их Северными территориями и продолжает заявлять о своих правах на них. Россия контролирует эти острова после Второй мировой войны.

По итогам беседы Такаичи и Путин договорились поддерживать контакты на различных уровнях. В то же время о конкретных договоренностях относительно освобождения журналиста или возвращения японской компании контроля над ее активами не сообщалось.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не будут проводить полноформатные двусторонние переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. При этом политики ещё могут кратко пообщаться 19 ноября, а трёхсторонняя встреча с участием лидера Китая Си Цзиньпина продлится не более часа.

Также Новини.LIVE писали, что в среду, 18 ноября, глава Кремля Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, торговлю и международную ситуацию. Также запланированы переговоры с участием президента США Дональда Трампа.