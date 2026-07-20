Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єра Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

У понеділок, 20 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно залишив свою посаду. Перед відставкою він виступив із прощальною промовою, у якій підбив підсумки роботи уряду та заявив, що йде "з посмішкою". Після цього політик прибув до Букінгемського палацу, де король офіційно прийняв його відставку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sky News.

Стармер офіційно залишив пост прем'єра Британії

Сьогодні, 20 липня, під час своєї останньої промови на посаді прем'єр-міністра Кір Стармер заявив, що за шість із половиною років на чолі Лейбористської партії йому вдалося вивести її зі стану історичної поразки на виборах 2019 року та перетворити на політичну силу, здатну відповідати викликам країни. За його словами, саме це дозволило партії здобути переконливу перемогу на загальних виборах 2024 року.

Підбиваючи підсумки свого перебування на посаді глави уряду, Стармер наголосив, що для нього було великою честю служити Великій Британії. Він також висловив переконання, що за останні два роки країна стала сильнішою та справедливішою.

"Відтоді для мене було великою честю служити вам і цій великій країні на посаді прем’єр-міністра, і я впевнений, що Британія зараз сильніша та справедливіша, ніж була два роки тому", – сказав Стармер.

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Крім того, політик перелічив ключові результати роботи свого уряду. За його словами, владі вдалося вивести дітей із бідності, скоротити імміграцію, зміцнити оборону країни та посилити міжнародний авторитет Великої Британії.

Окремо Стармер наголосив на важливості єдності британського суспільства в умовах сучасних викликів. Він зазначив, що вороги прагнуть роз'єднати країну, зокрема через її непохитну підтримку України:

"У сучасному світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, аби роз’єднати нас, частково через нашу непохитну рішучість щодо хороброго народу України, надзвичайно важливо, щоб країна об’єдналася".

Наприкінці промови Стармер побажав успіхів своєму наступнику Енді Бернему, а також подякував співробітникам Даунінг-стріт і своїй дружині Вікторії за підтримку.

Підсумовуючи свій виступ, політик заявив:

"Я йду з гідністю, я йду з посмішкою і я йду, пишаючись усім, чого ми досягли. Дуже вам дякую".

Після завершення промови Кір Стармер прибув до Букінгемського палацу, де подав королю офіційну заяву про відставку. Монарх офіційно прийняв його відставку. Тепер король має погодити кандидатуру нового прем'єр-міністра, після чого Енді Бернем офіційно вступить на посаду глави уряду Великої Британії.

Новини.LIVE інформували, що 16 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам'ять українських захисників, які загинули у війні з Росією. Глава держави наголосив на важливості збереження пам'яті про полеглих воїнів та подякував їм за захист України. Також Зеленський висловив вдячність Стармеру й народу Великої Британії за незмінну підтримку України та повагу до подвигу її захисників.

Новини.LIVE писали, що Кір Стармер заявив, що його наступник Енді Бернем продовжить незмінну підтримку України та не відступить від цього курсу. За словами Стармера, допомога Україні стала спільною справою Великої Британії, а тиск на Росію необхідно посилювати й надалі. Також він повідомив про ухвалення першого пакета кіберсанкцій, спрямованих проти осіб, причетних до кіберзлочинності.

Новини.LIVE також повідомляли, що 22 червня 2026 року Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії. За даними ЗМІ, рішення він ухвалив на тлі політичного тиску всередині Лейбористської партії та зростання підтримки інших претендентів на керівництво урядом.