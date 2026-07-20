Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

В понедельник, 20 июля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально покинул свой пост. Перед отставкой он выступил с прощальной речью, в которой подвел итоги работы правительства и заявил, что уходит "с улыбкой". После этого политик прибыл в Букингемский дворец, где король официально принял его отставку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

Стармер официально покинул пост премьера Великобритании

Сегодня, 20 июля, во время своей последней речи на посту премьер--министра Кир Стармер заявил, что за шесть с половиной лет во главе Лейбористской партии ему удалось вывести ее из состояния исторического поражения на выборах 2019 года и превратить в политическую силу, способную отвечать на вызовы страны. По его словам, именно это позволило партии одержать убедительную победу на всеобщих выборах 2024 года.

Подводя итоги своего пребывания на посту главы правительства, Стармер подчеркнул, что для него было большой честью служить Великобритании. Он также выразил убеждение, что за последние два года страна стала сильнее и справедливее.

"С тех пор для меня было большой честью служить вам и этой великой стране в должности премьер-министра, и я уверен, что Британия сейчас сильнее и справедливее, чем была два года назад", — сказал Стармер.

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Кроме того, политик перечислил ключевые результаты работы своего правительства. По его словам, властям удалось вывести детей из бедности, сократить иммиграцию, укрепить оборону страны и усилить международный авторитет Великобритании.

Отдельно Стармер подчеркнул важность единства британского общества в условиях современных вызовов. Он отметил, что враги стремятся разъединить страну, в частности из-за её непоколебимой поддержки Украины:

"В современном мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разобщить нас, отчасти из-за нашей непоколебимой решимости в отношении храброго народа Украины, чрезвычайно важно, чтобы страна объединилась".

В конце речи Стармер пожелал успехов своему преемнику Энди Бернему, а также поблагодарил сотрудников Даунинг-стрит и свою жену Викторию за поддержку.

Подводя итоги своего выступления, политик заявил:

"Я ухожу с достоинством, я ухожу с улыбкой и я ухожу, гордясь всем, чего мы достигли. Большое вам спасибо".

После завершения речи Кир Стармер прибыл в Букингемский дворец, где подал королю официальное заявление об отставке. Монарх официально принял его отставку. Теперь король должен одобрить кандидатуру нового премьер-министра, после чего Энди Бернем официально вступит в должность главы правительства Великобритании.

Новини.LIVE сообщали, что 16 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память украинских защитников, погибших в войне с Россией. Глава государства подчеркнул важность сохранения памяти о павших воинах и поблагодарил их за защиту Украины. Также Зеленский выразил благодарность Стармеру и народу Великобритании за неизменную поддержку Украины и уважение к подвигу ее защитников.

Новини.LIVE сообщали, что Кир Стармер заявил, что его преемник Энди Бернем продолжит неизменную поддержку Украины и не отступит от этого курса. По словам Стармера, помощь Украине стала общим делом Великобритании, а давление на Россию необходимо усиливать и в дальнейшем. Также он сообщил о принятии первого пакета киберсанкций, направленных против лиц, причастных к киберпреступности.

Новини.LIVE также сообщали, что 22 июня 2026 года Кир Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании. По данным СМИ, он принял это решение на фоне политического давления внутри Лейбористской партии и роста поддержки других претендентов на руководство правительством.