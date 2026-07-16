Зеленский и Стармер почтили память погибших украинских воинов

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память украинских воинов, погибших при защите государства от российской агрессии. Глава государства поблагодарил британского премьера и народ Великобритании за уважение к подвигу украинских защитников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Важно всегда помнить о подвиге всех наших людей, которые защищали Украину. Вечная благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину от российской агрессии", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что память о погибших воинах является важной частью борьбы за будущее Украины и всей Европы. Он также выразил благодарность всем военным, отдавшим жизнь за свободу и безопасность страны.

Зеленский отдельно поблагодарил Кира Стармера и Великобританию за неизменную поддержку Украины и уважение к тем, кто принес высшую жертву ради защиты государства. Новость дополняется...