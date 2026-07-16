Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и Стармер почтили память погибших украинских защитников

Зеленский и Стармер почтили память погибших украинских защитников

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 13:06
Зеленский и Стармер почтили память погибших украинских воинов
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память украинских воинов, погибших при защите государства от российской агрессии. Глава государства поблагодарил британского премьера и народ Великобритании за уважение к подвигу украинских защитников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Важно всегда помнить о подвиге всех наших людей, которые защищали Украину. Вечная благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину от российской агрессии", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что память о погибших воинах является важной частью борьбы за будущее Украины и всей Европы. Он также выразил благодарность всем военным, отдавшим жизнь за свободу и безопасность страны.

Зеленский отдельно поблагодарил Кира Стармера и Великобританию за неизменную поддержку Украины и уважение к тем, кто принес высшую жертву ради защиты государства. Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации