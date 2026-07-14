Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стармер: мой преемник не откажется от поддержки Украины

Стармер: мой преемник не откажется от поддержки Украины

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 05:15
Стармер заявил, что его преемник будет и впредь поддерживать Украину
Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его преемник на этом посту не откажется от поддержки Украины. Он подчеркнул, что важно и в дальнейшем поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию.

Как сообщает Новини.LIVE, Стармер сказал об этом на последней для него встрече "Коалиции желающих".

Что сказал Стармер о позиции преемника в отношении Украины

"Я с первого дня существования «Коалиции» поддержал Украину и знаю, что мой преемник будет продолжать эту политику. Он не откажется от поддержки Украины, потому что Украина стала нашим общим делом в нашу эпоху", — заявил Стармер.

Он также сообщил о принятии первого пакета киберсанкций, направленных против тех, кто занимается киберпреступностью: от атак на энергосистему до вмешательства в экономику.

Отметим, что преемником Стармера на посту премьер-министра Великобритании станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Известно, что он последовательно поддерживает Украину, выступает за оказание военной помощи и осуждает агрессию РФ.

Читайте также:

Также, работая на посту мэра, Бернем инициировал программы поддержки украинских беженцев и активно участвовал в их расселении и оказании социальной помощи.

Кроме того, Бернем подчеркивал, что именно Великобритания должна сохранять лидерство среди союзников Украины в сдерживании российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, в конце июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов.

Также мы писали, что во время пресс-конференции "Коалиции желающих" Зеленский рассказал, что Франция предоставит Украине дополнительные средства ПВО и ракеты к ним. Кроме того, будут предоставлены лицензии на производство ракет.

Великобритания война в Украине Кир Стармер
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации