Кир Стармер прибыл в Киев 16 июля

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Кир Стармер прибыл в Киев с последним визитом в качестве премьер-министра Великобритании

В Украине он встретится с Владимиром Зеленским и заверит, что Лондон продолжит поддерживать Украину после смены британского правительства.

20 июля Стармер должен покинуть свой пост. Его преемником станет Энди Бернем, который уже пообещал сохранить поддержку Украины в войне против РФ.

При премьерстве Стармера Великобритания вместе с Францией возглавила «коалицию желающих», а также договорилась с Украиной о столетнем партнерстве.

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