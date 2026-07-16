Кир Стармер прибыл в Киев 16 июля

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев
Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 08:50
Срочная новость
Кир Стармер прибыл в Киев с последним визитом в качестве премьер-министра Великобритании
В Украине он встретится с Владимиром Зеленским и заверит, что Лондон продолжит поддерживать Украину после смены британского правительства.
20 июля Стармер должен покинуть свой пост. Его преемником станет Энди Бернем, который уже пообещал сохранить поддержку Украины в войне против РФ.
При премьерстве Стармера Великобритания вместе с Францией возглавила «коалицию желающих», а также договорилась с Украиной о столетнем партнерстве.
Новость дополняется...
Читайте также:
Реклама