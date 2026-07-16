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Главная Новости дня Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 08:50
Кир Стармер прибыл в Киев 16 июля
Срочная новость

Кир Стармер прибыл в Киев с последним визитом в качестве премьер-министра Великобритании

В Украине он встретится с Владимиром Зеленским и заверит, что Лондон продолжит поддерживать Украину после смены британского правительства.

20 июля Стармер должен покинуть свой пост. Его преемником станет Энди Бернем, который уже пообещал сохранить поддержку Украины в войне против РФ.

При премьерстве Стармера Великобритания вместе с Францией возглавила «коалицию желающих», а также договорилась с Украиной о столетнем партнерстве.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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