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Прем'єр Британії Кір Стармер прибув до Києва

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 08:50
Кір Стармер приїхав до Києва 16 липня
Термінова новина

Кір Стармер прибув у Київ зі своїм останнім візитом на посту прем'єра Великої Британії

В Україні він зустрінеться з Володимиром Зеленським і запевнить, що Лондон продовжить підтримувати Україну після зміни британського уряду.

20 липня Стармер має залишити посаду. Його наступником стане Енді Бернем, який уже пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти РФ.

За прем'єрства Стармера Велика Британія разом із Францією очолила "коаліцію охочих", а також домовилася з Україною про сторічне партнерство.

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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