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Головна Новини дня Зеленський і Стармер вшанували загиблих українських захисників

Зеленський і Стармер вшанували загиблих українських захисників

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 13:06
Зеленський і Стармер вшанували загиблих українських воїнів
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером віддали шану українським воїнам, які загинули під час захисту держави від російської агресії. Глава держави подякував британському прем’єру та народу Великої Британії за повагу до подвигу українських захисників.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Володимира Зеленського.

"Важливо завжди пам’ятати про подвиг усіх наших людей, які захищали Україну. Вічна вдячність кожному й кожній, хто боронив Україну від російської агресії", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що пам’ять про загиблих воїнів є важливою частиною боротьби за майбутнє України та всієї Європи. Він також висловив вдячність усім військовим, які віддали життя за свободу й безпеку країни.

Зеленський окремо подякував Кіру Стармеру та Великій Британії за незмінну підтримку України й шану до тих, хто зробив найвищу жертву заради захисту держави. Новина доповнюється...

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Автор:
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