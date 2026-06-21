Коли прем’єр Британії Стармер може піти у відставку

Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, може піти у відставку вже в понеділок. Також він нібито планує представити чіткий графік свого звільнення з посади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Політична криза в Британії посилює чутки про відставку прем’єра

За даними медіа, британський прем’єр дійшов висновку, що подальше перебування на посаді для нього більше не є можливим. Такого рішення він нібито дійшов після серії консультацій із міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.

Зазначається, що наразі Стармер обговорює своє майбутнє з дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, після чого має ухвалити остаточне рішення.

Водночас високопоставлені представники Лейбористської партії очікують, що чітка заява щодо його подальших кроків пролунає вже на початку тижня.

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Раніше Стармер заявляв, що не планує залишати посаду попри поразки партії на місцевих виборах і тиск усередині політичної сили. Однак у британському уряді загострилася політична криза — напередодні у відставку подали міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг та міністр оборони Джон Гілі.

Новини.LIVE повідомляли, що Велика Британія оголосила про новий пакет жорстких енергетичних санкцій проти Росії під час саміту G7. Прем’єр-міністр Кір Стармер також підписав дворічну угоду про постачання палива для українських атомних електростанцій. Ці заходи спрямовані на блокування російського "тіньового флоту" та обмеження надходжень коштів до Кремля, які можуть використовуватися для фінансування війни.

Новини.LIVE інформували, що у Ла-Манші британські сили зупинили нафтовий танкер, який, за даними Лондона, пов’язаний із так званим "тіньовим флотом" Росії. Операцію було проведено за розпорядженням прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У британському уряді заявили, що цей крок є частиною зусиль із протидії схемам обходу санкцій, запроваджених проти РФ.