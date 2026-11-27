Український стяг та прапори Євросоюзу на флагштоках біля будівлі. Фото ілюстративне: audiovisual.ec.europa.eu

Вступ України до Європейського Союзу у 2030 році малоймовірний з огляду на нинішню геополітичну ситуацію. Перспективи членства країни в ЄС залежать не стільки від фінансових можливостей європейського блоку, скільки від політичних обставин. Навіть прогноз щодо вступу України через 15 років може виявитися оптимістичним.

Таку думку висловив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".



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Перспективи вступу до ЄС

На думку Олексія Куща, розглядати 2030 рік як реалістичний термін набуття Україною членства в Євросоюзі наразі немає підстав. Економіст вважає, що визначальними у цьому питанні є геополітичні обставини, а не зміст майбутнього бюджету ЄС. Він наголосив, що фінансове планування Євросоюзу має лише опосередкований вплив на перспективи розширення блоку.

"Це, знаєте, щось на кшталт якоїсь геополітичної фентезі. Не те, що в рамках цього бюджету. В рамках реальності, яка нас оточує. Тут європейський бюджет, якщо впливає, дуже посередковано", — пояснив економіст.

Скільки триватиме вступ України

Олексій Кущ також прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо можливого вступу України до Євросоюзу через 15 років. На думку економіста, навіть така оцінка термінів є доволі прихильною до України.

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"Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини, коли каже, що 15 років, то я думаю, що 15 років, строк щодо вступу України в Європейський Союз, то я думаю, що він ще й оптимістичний, і він такий комплементарний був", — сказав Олексій Кущ.

Новий бюджет Євросоюзу

Зазначимо, що йдеться про наступний семирічний бюджет Європейського Союзу на 2028-2034 роки. У липні 2025 року Єврокомісія представила його проєкт загальним обсягом майже 2 трлн євро. Документ передбачає можливість залучення до 100 млрд євро для підтримки України протягом цього періоду. 26 листопада 2026 року лідери країн ЄС розпочали обговорення нового довгострокового бюджету на позачерговому саміті у Брюсселі. Одним із питань переговорів стало фінансування України. При цьому Єврокомісія передбачила можливість перегляду багаторічного бюджету після визначення термінів вступу нових держав до Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія підготувала дорожні карти вступу до ЄС для України та ще трьох держав. Документи планували представити 28 жовтня разом зі щорічними звітами про прогрес країн-кандидатів. Подальше просування держав до членства залежатиме від темпів проведення реформ.

Крім того, у Брюсселі розглядають можливість поступової інтеграції країн-кандидатів до ЄС ще до набуття повноправного членства. Євросоюз прагне визначити чіткіші терміни проведення реформ та проходження окремих етапів переговорів. У ЄС побоюються, що надто тривалий процес вступу може послабити мотивацію кандидатів та посилити вплив інших держав.

Також Володимир Зеленський розраховує, що Україна відкриє всі переговорні кластери для вступу до ЄС до кінця 2026 року. Для цього уряд має ухвалити низку рішень, а парламент — проголосувати за необхідні закони.