Украинский флаг и флаги Евросоюза на флагштоках возле здания. Фото иллюстративное: audiovisual.ec.europa.eu

Вступление Украины в Европейский Союз в 2030 году маловероятно с учетом нынешней геополитической ситуации. Перспективы членства страны в ЕС зависят не столько от финансовых возможностей европейского блока, сколько от политических обстоятельств. Даже прогноз относительно вступления Украины через 15 лет может оказаться оптимистичным.

Такое мнение высказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".



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Перспективы вступления в ЕС

По мнению Алексея Куща, рассматривать 2030 год как реалистичный срок вступления Украины в Евросоюз пока нет оснований. Экономист считает, что определяющими в этом вопросе являются геополитические обстоятельства, а не содержание будущего бюджета ЕС. Он подчеркнул, что финансовое планирование Евросоюза оказывает лишь опосредованное влияние на перспективы расширения блока.

"Это, знаете, что-то вроде геополитической фантастики. Не то, что в рамках этого бюджета. В рамках реальности, которая нас окружает. Здесь европейский бюджет, если и влияет, то очень опосредованно", — пояснил экономист.

Сколько продлится процесс вступления Украины

Алексей Кущ также прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возможном вступлении Украины в Евросоюз через 15 лет. По мнению экономиста, даже такая оценка сроков довольно благосклонна по отношению к Украине.

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"Мадьяр, премьер-министр Венгрии, когда говорит, что 15 лет, то я думаю, что 15 лет — срок вступления Украины в Европейский Союз — это, на мой взгляд, даже оптимистичный прогноз, и он был столь лестным", — сказал Алексей Кущ.

Новый бюджет Евросоюза

Отметим, что речь идет о следующем семилетнем бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы. В июле 2025 года Еврокомиссия представила его проект общим объемом почти 2 трлн евро. Документ предусматривает возможность выделения до 100 млрд евро на поддержку Украины в течение этого периода. 26 ноября 2026 года лидеры стран ЕС приступили к обсуждению нового долгосрочного бюджета на внеочередном саммите в Брюсселе. Одним из вопросов переговоров стало финансирование Украины. При этом Еврокомиссия предусмотрела возможность пересмотра многолетнего бюджета после определения сроков вступления новых государств в Евросоюз.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила "дорожные карты" вступления в ЕС для Украины и еще трех государств. Документы планировалось представить 28 октября вместе с ежегодными отчетами о прогрессе стран-кандидатов. Дальнейшее продвижение стран к членству будет зависеть от темпов проведения реформ.

Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС еще до приобретения полноправного членства. Евросоюз стремится определить более четкие сроки проведения реформ и прохождения отдельных этапов переговоров. В ЕС опасаются, что слишком длительный процесс вступления может ослабить мотивацию кандидатов и усилить влияние других государств.

Также Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина откроет все переговорные кластеры для вступления в ЕС до конца 2026 года. Для этого правительство должно принять ряд решений, а парламент — проголосовать за необходимые законы.