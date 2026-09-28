Євросоюз готує чіткий шлях до вступу України та ще трьох країн

Політики під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Фото: Антоніу Кошта у соцмережі Х

Європейський Союз розробляє окремі дорожні карти щодо подальшого руху до членства для України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Ініціатива має визначити послідовність реформ і орієнтовні терміни проходження ключових етапів переговорів про вступ.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

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Україна та ще три кандидати отримають дорожні карти

За даними видання, Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія розглядаються як чотири країни-кандидати, які просунулися найдалі на шляху до вступу в ЄС. Для них Брюссель хоче підготувати покрокові плани з чіткішими очікуваннями щодо реформ і переговорів.

Документи мають містити орієнтовні дати завершення окремих груп реформ, які в переговорному процесі називають кластерами. Також вони можуть передбачати певні зобов'язання для держав-членів ЄС, оскільки подальше просування кандидатів потребує одностайної підтримки країн блоку.

За словами представника інституції, документи мають допомогти найбільш просунутим кандидатам завершити необхідні реформи та переговори.

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Євросоюз хоче прискорити процес розширення

Ініціатива з'явилася на тлі перегляду політики ЄС щодо розширення. У Брюсселі також працюють над підходами, які мають забезпечити кандидатам поступову інтеграцію до європейського простору ще до повноправного членства.

Окремий перегляд цієї політики планують представити європейським посадовцям 6 жовтня. У документі йдеться про необхідність використовувати період до вступу для поглиблення співпраці та підготовки самого ЄС до майбутнього розширення.

Які країни поки не отримають планів

На цьому етапі дорожні карти не планують пропонувати Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині, які перебувають на більш ранніх етапах переговорного процесу.

Також їх не готуватимуть для Грузії, Туреччини та Сербії. За даними Politico, їхні заявки на вступ просуваються повільніше через претензії щодо демократичних реформ і дотримання принципів верховенства права.

У проєкті документа щодо перегляду політики розширення ЄС наголошується, що вступ до блоку має ґрунтуватися на виконанні необхідних реформ і відповідати встановленим критеріям. Єврокомісія раніше також пов'язувала швидкість просування країн-кандидатів із темпами реформ.

На думку авторів підходу, тривалий процес вступу може послаблювати мотивацію держав-кандидатів і створювати додаткові можливості для впливу з боку інших держав.

Коли питання розширення розглянуть лідери ЄС

Очікується, що лідери країн Євросоюзу обговорять розширення та пов'язані з ним внутрішні зміни під час саміту в Брюсселі 15–16 жовтня.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що європейське майбутнє України вже формується завдяки спільним транспортним, енергетичним та економічним проєктам, які поглиблюють інтеграцію країни до ЄС.

Також Новини.LIVE писали про те, що Україна може зробити крок уперед у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у вересні. Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявляла, що сподівається на просування у відкритті переговорних кластерів після завершення літнього періоду. Водночас вона не назвала конкретних дат.