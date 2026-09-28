Евросоюз прокладывает четкий путь к вступлению Украины и еще трех стран

Политики во время встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фото: Антониу Кошта в социальной сети Х

Европейский Союз разрабатывает отдельные "дорожные карты" по дальнейшему продвижению к членству для Украины, Молдовы, Албании и Черногории. Инициатива призвана определить последовательность реформ и ориентировочные сроки прохождения ключевых этапов переговоров о вступлении.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

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Украина и ещё три страны-кандидата получат "дорожные карты"

По данным издания, Украина, Молдова, Албания и Черногория рассматриваются как четыре страны-кандидата, которые продвинулись дальше всех на пути к вступлению в ЕС. Для них Брюссель хочет подготовить пошаговые планы с более четкими ожиданиями относительно реформ и переговоров.

Документы должны содержать ориентировочные даты завершения отдельных групп реформ, которые в переговорном процессе называют кластерами. Также они могут предусматривать определенные обязательства для государств-членов ЕС, поскольку дальнейшее продвижение кандидатов требует единодушной поддержки стран блока.

По словам представителя институции, документы должны помочь наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы и переговоры.

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Евросоюз хочет ускорить процесс расширения

Инициатива появилась на фоне пересмотра политики ЕС в отношении расширения. В Брюсселе также работают над подходами, которые должны обеспечить кандидатам постепенную интеграцию в европейское пространство еще до полноправного членства.

Отдельный пересмотр этой политики планируется представить европейским чиновникам 6 октября. В документе говорится о необходимости использовать период до вступления для углубления сотрудничества и подготовки самого ЕС к будущему расширению.

Какие страны пока не получат планы

На данном этапе дорожные карты не планируется предлагать Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине, которые находятся на более ранних этапах переговорного процесса.

Также их не будут готовить для Грузии, Турции и Сербии. По данным Politico, их заявки на вступление продвигаются медленнее из-за претензий относительно демократических реформ и соблюдения принципов верховенства права.

В проекте документа о пересмотре политики расширения ЕС подчеркивается, что вступление в блок должно основываться на выполнении необходимых реформ и соответствовать установленным критериям. Еврокомиссия ранее также связывала скорость продвижения стран-кандидатов с темпами реформ.

По мнению авторов подхода, длительный процесс вступления может ослаблять мотивацию стран-кандидатов и создавать дополнительные возможности для влияния со стороны других государств.

Когда лидеры ЕС рассмотрят вопрос о расширении

Ожидается, что лидеры стран Евросоюза обсудят расширение и связанные с ним внутренние изменения во время саммита в Брюсселе 15 октября.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейское будущее Украины уже формируется благодаря совместным транспортным, энергетическим и экономическим проектам, которые углубляют интеграцию страны в ЕС.

Также Новини.LIVE писали о том, что Украина может сделать шаг вперед в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в сентябре. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что надеется на прогресс в открытии переговорных кластеров после завершения летнего периода. В то же время она не назвала конкретных дат.