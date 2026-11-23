Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер. Фото ілюстративне: The New York Times

Джаред Кушнер заявив, що Росія готова обговорювати гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО. Він вважає це важливим кроком до можливого мирного врегулювання. За його словами, президент США Дональд Трамп також розглядає такі зобов'язання, які могли б зменшити ризик повторення війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на допис Джареда Кушнера в соцмережі X.

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Гарантії безпеки для України

За словами Джареда Кушнера, можливі гарантії безпеки для України стали одним із питань, які обговорюють у межах мирних зусиль. Він оцінив позиції Вашингтона та Москви щодо такого механізму й пояснив, яке значення вони можуть мати для подальших домовленостей.

"Готовність президента Трампа розглянути гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО є надзвичайно важливою складовою досягнення тривалого миру. Готовність Росії обговорювати такі гарантії є значним кроком уперед і потенційною ознакою того, що вона серйозно налаштована на мир", — заявив Джаред Кушнер.

Запобігання новій війні

Американський представник розповів, як мають працювати майбутні домовленості. На його думку, їхня ефективність залежатиме від здатності сторін виконувати взяті зобов'язання та забезпечувати безпеку України.

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"Надійна гарантія за зразком статті 5, підкріплена механізмами стримування та запобігання конфліктам, могла б суттєво зменшити ризик нової війни", — зазначив Джаред Кушнер.

Вимоги до гарантій

Джаред Кушнер також повідомив, що працює над гарантіями разом зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Водночас конкретних умов можливих домовленостей у дописі не описав.

"Президент Зеленський має рацію, що ці гарантії повинні бути конкретними, надійними та чітко задокументованими. Саме над цим ми разом працюємо. Це одні з найважливіших зобов'язань, які Сполучені Штати можуть узяти на себе, і вони потребують ретельного розгляду", — наголосив Джаред Кушнер.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував можливі гарантії безпеки від США за зразком статті 5 НАТО. Президент зазначив, що поки немає чіткого розуміння, як саме працюватиме такий механізм. Зокрема, невідомо, чи передбачатиме він присутність військ союзників в Україні.

Також Володимир Зеленський провів переговори з представниками США та Європи щодо майбутніх гарантій безпеки. У зустрічі взяли участь Стів Віткофф, Джаред Кушнер та європейські радники з питань національної безпеки. Сторони обговорили механізми, які мають стримувати Росію від нової агресії.

Раніше Стів Віткофф повідомив про результати переговорів України, США та Європи в Абу-Дабі. Представники трьох сторін обговорили умови завершення війни та майбутні гарантії безпеки. Учасники наголосили, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України.