Специальный представитель президента США Джаред Кушнер. Фото иллюстративное: The New York Times

Джаред Кушнер заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО. Он считает это важным шагом на пути к возможному мирному урегулированию. По его словам, президент США Дональд Трамп также рассматривает такие обязательства, которые могли бы снизить риск повторения войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Джареда Кушнера в социальной сети X.

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Гарантии безопасности для Украины

По словам Джареда Кушнера, возможные гарантии безопасности для Украины стали одним из вопросов, обсуждаемых в рамках мирных усилий. Он оценил позиции Вашингтона и Москвы относительно такого механизма и объяснил, какое значение они могут иметь для дальнейших договоренностей.

"Готовность президента Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО является чрезвычайно важной составляющей достижения прочного мира. Готовность России обсуждать такие гарантии является значительным шагом вперед и потенциальным признаком того, что она серьезно настроена на мир", — заявил Джаред Кушнер.

Предотвращение новой войны

Американский представитель рассказал, как должны работать будущие договоренности. По его мнению, их эффективность будет зависеть от способности сторон выполнять взятые обязательства и обеспечивать безопасность Украины.

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"Надежная гарантия по образцу статьи 5, подкрепленная механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов, могла бы существенно снизить риск новой войны", — отметил Джаред Кушнер.

Требования к гарантиям

Джаред Кушнер также сообщил, что работает над гарантиями совместно со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. В то же время конкретных условий возможных договоренностей в публикации не описал.

"Президент Зеленский прав в том, что эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными. Именно над этим мы вместе работаем. Это одни из важнейших обязательств, которые Соединенные Штаты могут взять на себя, и они требуют тщательного рассмотрения", — подчеркнул Джаред Кушнер.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможные гарантии безопасности от США по образцу статьи 5 НАТО. Президент отметил, что пока нет четкого понимания, как именно будет работать такой механизм. В частности, неизвестно, будет ли он предусматривать присутствие войск союзников в Украине.

Также Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США и Европы относительно будущих гарантий безопасности. Во встрече приняли участие Стив Виткофф, Джаред Кушнер и европейские советники по вопросам национальной безопасности. Стороны обсудили механизмы, которые должны удержать Россию от новой агрессии.

Ранее Стив Виткофф сообщил о результатах переговоров Украины, США и Европы в Абу-Даби. Представители трех сторон обсудили условия завершения войны и будущие гарантии безопасности. Участники подчеркнули, что любые договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.