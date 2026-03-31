Фінляндія дозволила Україні бити по нафтових об'єктах Росії

Еліна Валтонен. Фото: REUTERS/Omar Havana

Влада Фінляндії не планує вимагати від ЗСУ припинення атак на енергетичний сектор Росії, попри випадковий заліт дронів у повітряний простір країни. Очільниця МЗС Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі з розумінням ставляться до методів захисту України, водночас там вирішили прискорити розгортання власної системи протидії безпілотникам для безпеки своїх громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Yle.

Фінляндія обговорила з Києвом інцидент із зальотом БпЛА і не має претензій

Офіційний Гельсінкі підтримує право України самостійно обирати цілі для ударів по території агресора, зокрема по об'єктах нафтової промисловості. Очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в ефірі мовника Yle запевнила, що фінський уряд не накладав і не збирається накладати жодних заборон чи обмежень на військові операції Києва в тилу ворога.

"Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці. Україні дозволено захищатися. Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії", — наголосила міністерка.

Приводом для обговорення цієї теми стали події, які трапилися минулої неділі, коли на південному сході Фінляндії, у районах Коувола та Луумякі, впали два безпілотники.

Читайте також:

Влада підтвердила, що один із апаратів був українським, тоді як приналежність іншого БпЛА досі встановлюється. Еліна Валтонен заспокоїла громадян, що ситуація з національною безпекою стабільна і причин для паніки немає.

За словами дипломатки, інцидент не був навмисною провокацією чи ворожим актом проти Фінляндії. Вона припустила, що дрони, найімовірніше, просто "заблукали" через технічні причини або роботу засобів РЕБ.

Як зазначали раніше Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський уже обговорив з фінським президентом інцидент з падінням дронів. Україна передала усю необхдіну інформацію для розслідування.

Окремо Володимир Зеленський повідомляв, що деякі країни нібито вимагали припинити Україну бити по російським НПЗ. Глава держави пояснив, що ці атаки є симетричними до російських. Він заявив, що ЗСУ готові на припинення атак, якщо Росія погодиться також не бити по енергооб'єктах України, але цього досі не сталося.