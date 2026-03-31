Финляндия разрешила Украине бить по нефтяным объектам России

Элина Валтонен.

Власти Финляндии не планируют требовать от ВСУ прекращения атак на энергетический сектор России, несмотря на случайный залет дронов в воздушное пространство страны. Глава МИД Элина Валтонен заявила, что Хельсинки с пониманием относятся к методам защиты Украины, в то же время там решили ускорить развертывание собственной системы противодействия беспилотникам для безопасности своих граждан.

Финляндия обсудила с Киевом инцидент с залетом БПЛА и не имеет претензий

Официальный Хельсинки поддерживает право Украины самостоятельно выбирать цели для ударов по территории агрессора, в частности по объектам нефтяной промышленности. Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире вещателя Yle заверила, что финское правительство не накладывало и не собирается накладывать никаких запретов или ограничений на военные операции Киева в тылу врага.

"Финляндия не требует ничего подобного. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не оказались в опасности. Украине разрешено защищаться. Мы не выдвигаем никаких требований к Украине относительно того, на какие цели она стремится влиять в России", — подчеркнула министр.

Поводом для обсуждения этой темы стали события, которые произошли в минувшее воскресенье, когда на юго-востоке Финляндии, в районах Коувола и Луумяки, упали два беспилотника.

Власти подтвердили, что один из аппаратов был украинским, тогда как принадлежность другого БпЛА до сих пор устанавливается. Элина Валтонен успокоила граждан, что ситуация с национальной безопасностью стабильная и причин для паники нет.

По словам дипломата, инцидент не был преднамеренной провокацией или враждебным актом против Финляндии. Она предположила, что дроны, скорее всего, просто "заблудились" по техническим причинам или работу средств РЭБ.

Как отмечали ранее Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил с финским президентом инцидент с падением дронов. Украина передала всю необходимую информацию для расследования.

Отдельно Владимир Зеленский сообщал, что некоторые страны якобы требовали прекратить Украину бить по российским НПЗ. Глава государства объяснил, что эти атаки являются симметричными к российским. Он заявил, что ВСУ готовы на прекращение атак, если Россия согласится также не бить по энергообъектам Украины, но этого до сих пор не произошло.