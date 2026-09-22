Москва змінює тактику повітряних атак: що може чекати Україну взимку

Російські ракетні комплекси. Фото: росЗМІ

Російська Федерація може накопичувати балістичні ракети для масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Авіаексперт Богдан Долінце вважає, що російські підприємства здатні виробляти близько 50–70 таких ракет щомісяця, а невикористані боєприпаси можуть відправляти на склади.

Про це Долінце розповів в ефірі Ранок.LIVE на Новини.LIVE.

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Росія може накопичувати ракети для зими

За словами Долінце, одним із можливих пояснень нинішньої тактики російських повітряних атак є накопичення ракетного озброєння. Водночас РФ дедалі активніше застосовує проти України звичайні та реактивні ударні безпілотники.

Експерт оцінює можливості російського виробництва приблизно у 50–70 балістичних ракет на місяць. Якщо ці боєприпаси не використовують одразу після виготовлення, вони можуть надходити на склади та формувати запас для майбутніх атак.

"Росія може накопичувати саме ракети, використовуючи все частіше реактивні та звичайні ударні дрони, готуючись до зимової кампанії по ударах по українській енергетичній сфері", — заявив Долінце.

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Також експерт не виключає накопичення Росією ударних безпілотників типу "Шахед". За його оцінкою, російські війська запускають приблизно 2,5–3 тисячі таких дронів на місяць, тоді як виробничі можливості РФ можуть перевищувати три тисячі одиниць.

Окремо експерт звернув увагу на військову співпрацю Москви та Пхеньяна. За його оцінкою, Північна Корея залишається одним із постачальників артилерійських боєприпасів і балістичного озброєння для Росії. Натомість Москва може передавати КНДР окремі технології, зокрема пов'язані з виробництвом ударних дронів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що європейські лідери планують закликати президента США Дональда Трампа надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Це питання вони мають порушити під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку на тлі загрози російських ударів по українській енергетиці взимку.

Також Новини.LIVE писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив про понад 2000 ударних дронів, 1700 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів, застосованих Росією проти України за тиждень.