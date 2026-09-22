ППО збила 186 цілей: основні напрямки ударів РФ

Мобільна вогнева група. Фото: ЗСУ

У ніч на 22 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та понад 200 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 186 ворожих цілей, однак зафіксовані влучання ракет і дронів на 22 локаціях. ПС ЗСУ закликають українців реагувати на сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Росія застосувала ракети та понад 200 дронів

Повітряні Сили ЗСУ доповіли, що з 18:00 21 вересня російські війська використали протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також чотири крилаті ракети "Калібр". Крім того, противник запустив вісім засобів типу "Бандероль"/"Дань-Т" та 212 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивних, а також дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії, акваторії Каспійського моря, а також з тимчасово окупованих територій України.

ППО знищила або подавила 186 цілей

Основними напрямками удару російських військ були Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначили в дописі ПС ЗСУ.

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила 186 повітряних цілей:

одну крилату ракету "Калібр";

вісім засобів типу "Бандероль"/"Дань-Т";

177 безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших.

Попри роботу протиповітряної оборони, зафіксовані влучання російських ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях. Також повідомляється про падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків на чотирьох локаціях.

Повітряні сили Збройних сил України закликали українців дотримуватись правил безпеки.

Новини.LIVE інформували, що Міноборони України найближчим часом планує укласти контракт на першу повноцінну систему для перехоплення швидкісних реактивних безпілотників типу "Shahed". Розробка вже завершила експериментальний етап і нині проходить офіційну процедуру кодифікації.

Новини.LIVE писали, що український лідер Володимир Зеленський повідомив — дві українські компанії провели успішні бойові випробування перехоплювачів, призначених для протидії реактивним "Шахедам". Під час тестування українським розробникам вдалося знищити російський швидкісний БпЛА.