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ПВО сбила 186 целей: основные направления атаки РФ

Ua ru
22 сентября 2026 08:45
ПВО сбила 186 целей: основные направления ударов РФ
Мобильная огневая группа. Фото: ВСУ

В ночь на 22 сентября российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и более 200 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 186 вражеских целей, однако зафиксированы попадания ракет и дронов в 22 местах. ВВС ВСУ призывают украинцев реагировать на сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия применила ракеты и более 200 дронов

Воздушные силы ВСУ сообщили, что с 18:00 21 сентября российские войска применили противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, противник запустил восемь средств типа "Бандероль"/"Дань-Т" и 212 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивных, а также дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России, акватории Каспийского моря, а также с временно оккупированных территорий Украины.

ПВО уничтожила или подавила 186 целей

Основными направлениями удара российских войск были Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили в сообщении ВВС ВСУ.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 186 воздушных целей:

  • одну крылатую ракету "Калибр";
  • восемь средств типа "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 177 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других.

Несмотря на работу противовоздушной обороны, зафиксированы попадания российских ракет и ударных беспилотников в 22 местах. Также сообщается о падении сбитых воздушных целей и их обломков в четырех местах.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины призвали украинцев соблюдать правила безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны Украины в ближайшее время планирует заключить контракт на первую полноценную систему для перехвата скоростных реактивных беспилотников типа "Shahe". Разработка уже завершила экспериментальный этап и в настоящее время проходит официальную процедуру кодификации.

Новини.LIVE писали, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщил — две украинские компании провели успешные боевые испытания перехватчиков, предназначенных для противодействия реактивным "Шахедам". В ходе испытаний украинским разработчикам удалось уничтожить российский скоростной БПЛА.

ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ БпЛА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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