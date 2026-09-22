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Эксперт предупредил о накоплении Россией ракет к зиме

Ua ru
22 сентября 2026 15:10
Эксклюзив
Москва меняет тактику воздушных ударов: что может ожидать Украину зимой
Российские ракетные комплексы. Фото: российские СМИ

Российская Федерация может накапливать баллистические ракеты для массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре зимой. Авиаэксперт Богдан Долинце считает, что российские предприятия способны производить около 50–70 таких ракет ежемесячно, а неиспользованные боеприпасы могут отправлять на склады.

Об этом Долинце рассказал в эфире Ранок.LIVE на Новини.LIVE.

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Россия может накапливать ракеты для зимы

По словам Долинце, одним из возможных объяснений нынешней тактики российских воздушных атак является накопление ракетного вооружения. В то же время РФ все активнее применяет против Украины обычные и реактивные ударные беспилотники.

Эксперт оценивает возможности российского производства примерно в 50–70 баллистических ракет в месяц. Если эти боеприпасы не используют сразу после изготовления, они могут поступать на склады и формировать запас для будущих атак.

"Россия может накапливать именно ракеты, все чаще используя реактивные и обычные ударные дроны, готовясь к зимней кампании по нанесению ударов по украинской энергетической сфере", — заявил Долинце.

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Также эксперт не исключает накопления Россией ударных беспилотников типа "Шахед". По его оценке, российские войска запускают примерно 2,5–3 тысячи таких дронов в месяц, тогда как производственные возможности РФ могут превышать три тысячи единиц.

Отдельно эксперт обратил внимание на военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. По его оценке, Северная Корея остается одним из поставщиков артиллерийских боеприпасов и баллистического вооружения для России. Взамен Москва может передавать КНДР отдельные технологии, в частности связанные с производством ударных дронов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что европейские лидеры планируют призвать президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше ракет-перехватчиков для систем Patriot. Этот вопрос они должны поднять во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на фоне угрозы российских ударов по украинской энергетике зимой.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о более чем 2000 ударных дронах, 1700 управляемых авиабомбах и 19 ракетах различных типов, примененных Россией против Украины за неделю.

обстрелы ракеты война в Украине армия РФ Богдан Долинцэ
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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