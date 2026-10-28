Люди йдуть під парасолями під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні буде тепло, але без дощів не обійдеться. У більшості областей очікуються невеликі опади, а на півдні місцями дощитиме сильніше. Повітря вдень прогріється до +14 °C, у деяких регіонах — до +17 °C. На південному сході пориви вітру можуть сягати 20 м/с.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 жовтня

За прогнозом синоптиків,сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей пройдуть невеликі дощі, а на півдні місцями очікуються помірні опади. Суху погоду прогнозують у східних областях. Уночі дощів також не буде на більшій частині заходу країни.

Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У Карпатах уночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Вітер переважно північно-східний, 7–12 м/с. У південно-східних областях місцями він посилюватиметься до 15–20 м/с.

Температура повітря 28 жовтня

Уночі температура повітря становитиме від +3 до +8 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14 °C. У деяких регіонах повітря прогріється до +17 °C.

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Що впливатиме на погоду

28 жовтня синоптичну ситуацію в Україні визначатиме протистояння антициклону зі сходу та циклону над Чорним морем. Тимчасово переважатиме вплив циклону, що сприятиме опадам у частині регіонів. Північно-східний вітер приноситиме дещо прохолодніше повітря, однак загалом тепла погода ще збережеться.

Новини.LIVE розповідали, коли в листопаді очікуються перші морози. За попереднім прогнозом, у середині місяця температура почне знижуватися, а після 23 листопада вночі можливі заморозки до -2 °C.

Раніше Новини.LIVE опублікували календар магнітних бур на листопад. На початку місяця прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1, а 6 листопада можливі короткочасні геомагнітні коливання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня українські полярники зафіксували біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці рекордну для жовтня температуру — +11,1 °C. Повітря прогрілося до цього показника лише за дві з половиною години. Науковці пояснили різке потепління впливом теплого сухого вітру, який виникає, коли повітряний потік долає гірський хребет.