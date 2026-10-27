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Головна Новини дня Дощі оминуть частину України: якою буде погода завтра

Дощі оминуть частину України: якою буде погода завтра

Ua ru
27 жовтня 2026 23:28
Погода в Україні 28 жовтня: дощі, вітер і температура до +17 °C Новини.LIVE
Люди йдуть по вулиці у дущову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

28 жовтня в Україні збережеться тепла погода, однак у більшості регіонів можливі невеликі дощі, а на півдні місцями — помірні опади. Температура повітря вдень становитиме до +17 °C, водночас у південно-східній частині країни очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 28 жовтня

Упродовж дня буде хмарно з проясненнями. Дощі оминуть східні області, а також більшість західних регіонів уночі. На півдні країни місцями прогнозують помірні опади.

Дощі оминуть частину України: якою буде погода завтра - фото 1
Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі та вранці в Карпатах подекуди утворюватиметься туман. Вітер переважно північно-східний, швидкістю 7–12 м/с. У південно-східній частині країни місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Якою буде температура повітря

Уночі стовпчики термометрів покажуть +3…+8 °C, а вдень повітря прогріється до +9…+14 °C.

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Тепліше буде на Закарпатті та півдні України. Уночі очікується +7…+12 °C, а вдень — +12…+17 °C.

Що впливатиме на погоду

28 жовтня синоптичну ситуацію в Україні визначатиме протистояння антициклону зі сходу та циклону над Чорним морем. Тимчасово переважатиме вплив циклону, що сприятиме опадам у частині регіонів.

Північно-східний вітер приноситиме дещо прохолодніше повітря, однак загалом тепла погода ще збережеться.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня українські полярники зафіксували біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці рекордну для жовтня температуру — +11,1 °C. Повітря прогрілося до цього показника лише за дві з половиною години. Науковці пояснили різке потепління впливом теплого сухого вітру, який виникає, коли повітряний потік долає гірський хребет.

Також Новини.LIVE писали, що листопад в Україні розпочнеться з відносно теплої погоди, але в другій половині місяця поступово холоднішатиме. На початку листопада вдень прогнозують до +12 °C, а наприкінці місяця температура може знизитися до +2…+3 °C. Перші нічні заморозки, за попереднім прогнозом, можливі 23 листопада.

погода осінь прогнози прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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