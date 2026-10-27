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Дожди обойдут часть Украины: какая будет погода завтра

Ua ru
27 октября 2026 23:28
Погода в Украине 28 октября: дожди, ветер и температура до +17 °C Новини.LIVE
Люди идут по улице в дождливую погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

28 октября в Украине сохранится теплая погода, однако в большинстве регионов возможны небольшие дожди, а на юге местами — умеренные осадки. Температура воздуха днём составит до +17 °C, при этом в юго-восточной части страны ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 28 октября

В течение дня будет облачно с прояснениями. Дожди обойдут восточные области, а также большинство западных регионов ночью. На юге страны местами прогнозируются умеренные осадки.

Дожди обойдут часть Украины: какая будет погода завтра - фото 1
Погода в Украине 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в Карпатах местами будет образовываться туман. Ветер преимущественно северо-восточный, скоростью 7–12 м/с. В юго-восточной части страны местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Какой будет температура воздуха

Ночью столбики термометров покажут +3…+8 °C, а днём воздух прогреется до +9…+14 °C.

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Теплее будет в Закарпатье и на юге Украины. Ночью ожидается +7…+12 °C, а днём — +12…+17 °C.

Что будет влиять на погоду

28 октября синоптическую ситуацию в Украине будет определять противостояние антициклона с востока и циклона над Черным морем. Временно будет преобладать влияние циклона, что будет способствовать осадкам в некоторых регионах.

Северо-восточный ветер будет приносить несколько более прохладный воздух, однако в целом теплая погода еще сохранится.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 октября украинские полярники зафиксировали возле станции "Академик Вернадский" в Антарктике рекордную для октября температуру — +11,1 °C. Воздух прогрелся до этого показателя всего за два с половиной часа. Ученые объяснили резкое потепление воздействием теплого сухого ветра, который возникает, когда воздушный поток преодолевает горный хребет.

Также Новини.LIVE писали, что ноябрь в Украине начнется с относительно теплой погоды, но во второй половине месяца постепенно станет холоднее. В начале ноября днем прогнозируют до +12 °C, а в конце месяца температура может снизиться до +2…+3 °C. Первые ночные заморозки, по предварительному прогнозу, возможны 23 ноября.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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