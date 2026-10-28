Люди идут под зонтиками во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 октября, в Украине будет тепло, но без дождей не обойдется. В большинстве областей ожидаются небольшие осадки, а на юге местами дождь будет идти сильнее. Днем температура воздуха достигнет +14 °C, в некоторых регионах — до +17 °C. На юго-востоке порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в Украине 28 октября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей пройдут небольшие дожди, а на юге местами ожидаются умеренные осадки. Сухую погоду прогнозируют в восточных областях. Ночью дождей также не будетна большей части запада страны.

Погода в Украине 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с. В юго-восточных областях местами он будет усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха 28 октября

Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 °C. В некоторых регионах воздух прогреется до +17 °C.

Читайте также:

Что будет влиять на погоду

28 октября синоптическую ситуацию в Украине будет определять противостояние антициклона с востока и циклона над Черным морем. Временно будет преобладать влияние циклона, что будет способствовать осадкам в некоторых регионах. Северо-восточный ветер будет приносить несколько более прохладный воздух, однако в целом теплая погода еще сохранится.

Новини.LIVE рассказывали, когда в ноябре ожидаются первые морозы. По предварительному прогнозу, в середине месяца температура начнет снижаться, а после 23 ноября ночью возможны заморозки до -2 °C.

Ранее Новини.LIVE опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь. В начале месяца прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1, а 6 ноября возможны кратковременные геомагнитные колебания.

Также Новини.LIVE сообщали, что 27 октября украинские полярники зафиксировали возле станции "Академик Вернадский" в Антарктике рекордную для октября температуру — +11,1 °C. Воздух прогрелся до этого показателя всего за два с половиной часа. Ученые объяснили резкое потепление воздействием теплого сухого ветра, который возникает, когда воздушный поток преодолевает горный хребет.