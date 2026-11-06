Президент США Дональд Трамп. Фото ілюстративне: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічався з українською делегацією, яка 5 листопада перебувала у Білому домі. Натомість він підтвердив особисту розмову зі спецпредставником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Того ж дня представників України та Росії приймала Меланія Трамп.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на спілкування Дональда Трампа з журналістами.

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З ким зустрічався Трамп

За словами Дональда Трампа, він особисто зустрічався з представником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Водночас американський президент не захотів розкривати подробиці їхньої розмови. Журналісти також поцікавилися, чи зустрічався він того ж дня з українською делегацією.

"Ні, лише з представником Росії", — відповів Дональд Трамп.

При цьому 5 листопада у Білому домі перебували представники обох країн. Їх запросила перша леді США Меланія Трамп для обговорення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Україну на зустрічі представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Під час зустрічі українські представники вручили Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня, яким її нагородив Президент України Володимир Зеленський. Перша леді США також розповіла про свою участь в організації тимчасового припинення вогню в Олешках, яке дозволило провести гуманітарну операцію та евакуювати майже 800 людей.

Що ще заявив Трамп

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час спілкування з журналістами Дональд Трамп заявив про можливі майбутні домовленості щодо України та Європи. Американський президент не пояснив, що саме передбачатиме така угода та які країни братимуть у ній участь. Однак запевнив, що переговори завершаться успішно, а їхні результати сподобаються всім сторонам. Після міжнародних питань Трамп перейшов до американської політики. Його обурили результати виборів у Лос-Анджелесі, де він розраховував побачити Спенсера Пратта серед фіналістів. Президент також згадав кандидаток, одна з яких спочатку визнала поразку, але згодом отримала достатньо голосів. На думку Трампа, це свідчить про проблеми з чесністю американських виборів.