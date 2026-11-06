Президент США Дональд Трамп. Иллюстративное фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что не встречался с украинской делегацией, которая 5 ноября находилась в Белом доме. Вместо этого он подтвердил личную беседу со спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. В тот же день представителей Украины и России принимала Мелания Трамп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на беседу Дональда Трампа с журналистами.

Реклама

С кем встречался Трамп

По словам Дональда Трампа, он лично встречался с представителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. В то же время американский президент не захотел раскрывать подробности их беседы. Журналисты также поинтересовались, встречался ли он в тот же день с украинской делегацией.

"Нет, только с представителем России", — ответил Дональд Трамп.

При этом 5 ноября в Белом доме находились представители обеих стран. Их пригласила первая леди США Мелания Трамп для обсуждения гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Украину на встрече представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Читайте также:

Во время встречи украинские представители вручили Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени, которым ее наградил Президент Украины Владимир Зеленский. Первая леди США также рассказала о своем участии в организации временного прекращения огня в Олешках, что позволило провести гуманитарную операцию и эвакуировать почти 800 человек.

Что еще заявил Трамп

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время общения с журналистами Дональд Трамп заявил о возможных будущих договоренностях относительно Украины и Европы. Американский президент не пояснил, что именно будет предусматривать такое соглашение и какие страны примут в нем участие. Однако заверил, что переговоры завершатся успешно, а их результаты устроят все стороны. После международных вопросов Трамп перешел к американской политике. Его возмутили результаты выборов в Лос-Анджелесе, где он рассчитывал увидеть Спенсера Пратта среди финалистов. Президент также упомянул кандидаток, одна из которых сначала признала поражение, но впоследствии набрала достаточно голосов. По мнению Трампа, это свидетельствует о проблемах с честностью американских выборов.