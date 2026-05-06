Держдеп США погодився продати Україні боєприпаси розширеної дальності
Державний департамент США підтримав ідею щодо продажу Україні боєприпасів. Йдеться про Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання. Загальна вартість такого бойового комплекту — 373,6 мільйона доларів.
Про це з посиланням на прес-службу Держдепу СШВ повідомив Reuters, передає Новини.LIVE.
Що відомо про постачання боєприпасів
Український уряд хоче придбати в американців 1 200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572 та 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556.
Що ще увійде до замовлення:
- обладнання для обслуговування боєприпасів JDAM;
- запасні та ремонтні частини; витратні матеріали;
- підтримка з ремонту та обслуговування;
- програмне забезпечення для озброєння;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників.
"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні Держдпепу.
Що відомо про Joint Direct Attack Munition (JDAM)
Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект спеціального обладнання для некерованих бомб, який перетворює їх на керовані боєприпаси. У версії Extended Range дальність польоту перевищує 70 кілометрів.
