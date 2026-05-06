Держдеп США погодився продати Україні боєприпаси розширеної дальності

Боєприпас Joint Direct Attack Munitions. Фото ілюстративне: Senior Airman Koby Saunders/Air Force

Державний департамент США підтримав ідею щодо продажу Україні боєприпасів. Йдеться про Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання. Загальна вартість такого бойового комплекту — 373,6 мільйона доларів.

Про це з посиланням на прес-службу Держдепу СШВ повідомив Reuters, передає Новини.LIVE.

Що відомо про постачання боєприпасів

Український уряд хоче придбати в американців 1 200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572 та 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556.

Що ще увійде до замовлення:

обладнання для обслуговування боєприпасів JDAM;

запасні та ремонтні частини; витратні матеріали;

підтримка з ремонту та обслуговування;

програмне забезпечення для озброєння;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників.

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні Держдпепу.

Що відомо про Joint Direct Attack Munition (JDAM)

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект спеціального обладнання для некерованих бомб, який перетворює їх на керовані боєприпаси. У версії Extended Range дальність польоту перевищує 70 кілометрів.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що Україна запустила експорт власної зброї. Партнерам Україна пропонує співпрацю у форматі Drone Deals. Йдеться про виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки, програмного забезпечення.

Також Новини.LIVE з посиланням на радника Офісу президента України Михайла Подоляка писав, що в Україні наразі неможливо легалізувати зброю для цивільного населення. Причинами є війна та складний психологічний стан суспільства. На думку політика, легалізація зброя має бути, коли у країні стабільна ситуація.