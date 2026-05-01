Клименко: Обіг цивільної зброї в Україні потребує нового закону

Ігор Клименко провів експертні консультації. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про проведення експертних консультацій щодо законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї. До обговорення долучилися представники влади, силових структур та громадянського суспільства.

Про це міністр повідомив у п'ятницю, 1 травня, передає Новини.LIVE.

За його словами, питання потребує комплексного підходу та чітких правил, закріплених на рівні закону, що має стати важливим кроком і в контексті євроінтеграції України.

У консультаціях взяли участь народні депутати, керівництво МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу президента, а також експерти з військової, ветеранської, адвокатської та медійної спільнот. Обговорення стосувалося як чинного стану обігу зброї, так і необхідних змін до законодавства.

Клименко наголосив, що наразі в Україні вже існує легальний обіг певних видів вогнепальної зброї, однак правила її використання потребують оновлення та систематизації.

"Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям. Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні Закону", — заявив Клименко.

Серед ключових питань, які планують врегулювати, — право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, підстави для її застосування цивільними, а також механізми вилучення у разі небезпечної поведінки або фактів домашнього насильства.

Окрему увагу приділили підготовці власників зброї. Йдеться про обов'язкове навчання, складання іспитів та розвиток відповідної інфраструктури за участю держави і бізнесу.

"Зброя — це не лише право. Першочергово це — відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією", — наголосив він.

Міністр підкреслив, що законодавче врегулювання обігу цивільної зброї є складним і дискусійним процесом, однак необхідним для держави.

"Шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний. Але позиція учасників зібрання єдина: закон потрібен як громадянам, так і правоохоронцям", — додав Клименко.

За словами Клименка, робота над відповідним законопроєктом триватиме, а діалог із експертним середовищем буде продовжено для пошуку збалансованого рішення.

Як писали Новини.LIVE, Михайло Подоляк заявив, що Україні наразі передчасно запроваджувати повну легалізацію зброї для цивільного населення через війну та складний психологічний стан суспільства.

Водночас офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський вважає, що суспільство поки не готове до масового носіння зброї. За його словами, ключовою проблемою залишається корупція у сфері видачі медичних довідок, тому замість повної легалізації він пропонує дозволити приховане носіння лише ветеранам і колишнім правоохоронцям, які пройшли відповідну підготовку та психологічний відбір.