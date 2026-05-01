Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Клименко: Оборот гражданского оружия в Украине нуждается в новом законе

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 14:06
Игорь Клименко провел экспертные консультации. Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о проведении экспертных консультаций по законодательному урегулированию оборота гражданского огнестрельного оружия. К обсуждению присоединились представители власти, силовых структур и гражданского общества.

Об этом министр сообщил в пятницу, 1 мая, передает Новини.LIVE.

По его словам, вопрос требует комплексного подхода и четких правил, закрепленных на уровне закона, что должно стать важным шагом и в контексте евроинтеграции Украины.

В консультациях приняли участие народные депутаты, руководство МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР, представители Офиса президента, а также эксперты из военного, ветеранского, адвокатского и медийного сообществ. Обсуждение касалось как действующего состояния оборота оружия, так и необходимых изменений в законодательство.

Клименко отметил, что сейчас в Украине уже существует легальный оборот определенных видов огнестрельного оружия, однако правила его использования требуют обновления и систематизации.

"Огнестрельное оружие в Украине легализовано. Определенные виды и сейчас могут приобрести те, кто соответствует установленным критериям. В то же время правила его обращения требуют осовременивания и четкого урегулирования исключительно на уровне Закона", — заявил Клименко.

МВС провело консультації щодо обігу зброї
Проведение экспертных консультаций. Фото: МВД

Среди ключевых вопросов, которые планируют урегулировать, — право на самозащиту, классификация разрешенных видов оружия, основания для его применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случае опасного поведения или фактов домашнего насилия.

Отдельное внимание уделили подготовке владельцев оружия. Речь идет об обязательном обучении, сдаче экзаменов и развитии соответствующей инфраструктуры с участием государства и бизнеса.

"Оружие — это не только право. В первую очередь это — ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальной историей", — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что законодательное урегулирование оборота гражданского оружия является сложным и дискуссионным процессом, однако необходимым для государства.

"Путь к законодательному урегулированию вопроса оборота гражданского оружия непростой и дискуссионный. Но позиция участников собрания едина: закон нужен как гражданам, так и правоохранителям", - добавил Клименко.

По словам Клименко, работа над соответствующим законопроектом будет продолжаться, а диалог с экспертной средой будет продолжен для поиска сбалансированного решения.

Как писали Новини.LIVE, Михаил Подоляк заявил, что Украине пока преждевременно вводить полную легализацию оружия для гражданского населения из-за войны и сложного психологического состояния общества.

В то же время офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский считает, что общество пока не готово к массовому ношению оружия. По его словам, ключевой проблемой остается коррупция в сфере выдачи медицинских справок, поэтому вместо полной легализации он предлагает разрешить скрытое ношение только ветеранам и бывшим правоохранителям, которые прошли соответствующую подготовку и психологический отбор.

МВД оружие Игорь Клименко
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации