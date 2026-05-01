Клименко: Оборот гражданского оружия в Украине нуждается в новом законе

Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о проведении экспертных консультаций по законодательному урегулированию оборота гражданского огнестрельного оружия. К обсуждению присоединились представители власти, силовых структур и гражданского общества.

Об этом министр сообщил в пятницу, 1 мая, передает Новини.LIVE.

По его словам, вопрос требует комплексного подхода и четких правил, закрепленных на уровне закона, что должно стать важным шагом и в контексте евроинтеграции Украины.

В консультациях приняли участие народные депутаты, руководство МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР, представители Офиса президента, а также эксперты из военного, ветеранского, адвокатского и медийного сообществ. Обсуждение касалось как действующего состояния оборота оружия, так и необходимых изменений в законодательство.

Клименко отметил, что сейчас в Украине уже существует легальный оборот определенных видов огнестрельного оружия, однако правила его использования требуют обновления и систематизации.

Читайте также:

"Огнестрельное оружие в Украине легализовано. Определенные виды и сейчас могут приобрести те, кто соответствует установленным критериям. В то же время правила его обращения требуют осовременивания и четкого урегулирования исключительно на уровне Закона", — заявил Клименко.

Фото: МВД

Среди ключевых вопросов, которые планируют урегулировать, — право на самозащиту, классификация разрешенных видов оружия, основания для его применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случае опасного поведения или фактов домашнего насилия.

Отдельное внимание уделили подготовке владельцев оружия. Речь идет об обязательном обучении, сдаче экзаменов и развитии соответствующей инфраструктуры с участием государства и бизнеса.

"Оружие — это не только право. В первую очередь это — ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальной историей", — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что законодательное урегулирование оборота гражданского оружия является сложным и дискуссионным процессом, однако необходимым для государства.

"Путь к законодательному урегулированию вопроса оборота гражданского оружия непростой и дискуссионный. Но позиция участников собрания едина: закон нужен как гражданам, так и правоохранителям", - добавил Клименко.

По словам Клименко, работа над соответствующим законопроектом будет продолжаться, а диалог с экспертной средой будет продолжен для поиска сбалансированного решения.

Как писали Новини.LIVE, Михаил Подоляк заявил, что Украине пока преждевременно вводить полную легализацию оружия для гражданского населения из-за войны и сложного психологического состояния общества.

В то же время офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский считает, что общество пока не готово к массовому ношению оружия. По его словам, ключевой проблемой остается коррупция в сфере выдачи медицинских справок, поэтому вместо полной легализации он предлагает разрешить скрытое ношение только ветеранам и бывшим правоохранителям, которые прошли соответствующую подготовку и психологический отбор.