Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Госдеп США согласился продать Украине боеприпасы расширенной дальности

Госдеп США согласился продать Украине боеприпасы расширенной дальности

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 01:45
Госдеп США согласился продать Украине боеприпасы расширенной дальности
Боеприпас Joint Direct Attack Munitions. Фото иллюстративное: Senior Airman Koby Saunders/Air Force

Государственный департамент США поддержал идею о продаже Украине боеприпасов. Речь идет о Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость такого боевого комплекта — 373,6 миллиона долларов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепа США сообщил Reuters, передает Новини.LIVE.

Что известно о поставках боеприпасов

Украинское правительство хочет приобрести у американцев 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.

Что еще войдет в заказ:

  • оборудование для обслуживания боеприпасов JDAM;
  • запасные и ремонтные части; расходные материалы;
  • поддержка по ремонту и обслуживанию;
  • программное обеспечение для вооружения;
  • инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", — говорится в сообщении Госдепа.

Что известно о Joint Direct Attack Munition (JDAM)

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, который превращает их в управляемые боеприпасы. В версии Extended Range дальность полета превышает 70 километров.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Украина запустила экспорт собственного оружия. Партнерам Украина предлагает сотрудничество в формате Drone Deals. Речь идет о производстве и поставке дронов, ракет, снарядов, боевой техники, программного обеспечения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка писал, что в Украине пока невозможно легализовать оружие для гражданского населения. Причинами являются война и сложное психологическое состояние общества. По мнению политика, легализация оружия должна быть, когда в стране стабильная ситуация.

боеприпасы война в Украине Госдеп США
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации