Госдеп США согласился продать Украине боеприпасы расширенной дальности

Боеприпас Joint Direct Attack Munitions. Фото иллюстративное: Senior Airman Koby Saunders/Air Force

Государственный департамент США поддержал идею о продаже Украине боеприпасов. Речь идет о Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость такого боевого комплекта — 373,6 миллиона долларов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепа США сообщил Reuters, передает Новини.LIVE.

Что известно о поставках боеприпасов

Украинское правительство хочет приобрести у американцев 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.

Что еще войдет в заказ:

оборудование для обслуживания боеприпасов JDAM;

запасные и ремонтные части; расходные материалы;

поддержка по ремонту и обслуживанию;

программное обеспечение для вооружения;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", — говорится в сообщении Госдепа.

Что известно о Joint Direct Attack Munition (JDAM)

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, который превращает их в управляемые боеприпасы. В версии Extended Range дальность полета превышает 70 километров.

