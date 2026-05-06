Госдеп США согласился продать Украине боеприпасы расширенной дальности
Государственный департамент США поддержал идею о продаже Украине боеприпасов. Речь идет о Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость такого боевого комплекта — 373,6 миллиона долларов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепа США сообщил Reuters, передает Новини.LIVE.
Что известно о поставках боеприпасов
Украинское правительство хочет приобрести у американцев 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.
Что еще войдет в заказ:
- оборудование для обслуживания боеприпасов JDAM;
- запасные и ремонтные части; расходные материалы;
- поддержка по ремонту и обслуживанию;
- программное обеспечение для вооружения;
- инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.
"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", — говорится в сообщении Госдепа.
Что известно о Joint Direct Attack Munition (JDAM)
Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, который превращает их в управляемые боеприпасы. В версии Extended Range дальность полета превышает 70 километров.
